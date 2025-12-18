Tara Reid tvrdi da je drogirana: Nema dokaza, slučaj je zatvoren, ali jedan detalj je ključan

Američka glumica Tara Reid (50) oglasila se nakon što je policija zaključila istragu vezanu uz njezinu tvrdnju da je bila drogirana. Kako je za People potvrdio glasnogovornik policije u Rosemontu u saveznoj državi Illinois, slučaj je službeno zatvoren 11. prosinca jer se nakon ranijeg priopćenja, u kojem je navedeno da nema dokaza o drogiranju, nije pojavilo niti je pronađeno novo dokazno gradivo.

Policija je, prema njihovim navodima, već razgovarala sa svim uključenim osobama te nije bilo otvorenih pitanja koja bi zahtijevala daljnje postupanje. Ipak, iz policije naglašavaju da ne tvrde kako su Reidine izjave neistinite, već ističu da su mogli analizirati isključivo dokaze kojima raspolažu. Također su naveli kako na snimkama nadzornih kamera postoje vremenski periodi koji nisu zabilježeni, no dostupni materijal, prema njihovoj procjeni, ne potvrđuje da je došlo do drogiranja.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Obratila se javnosti

Nakon zatvaranja slučaja, Reid se obratila javnosti, cijelo iskustvo opisavši kao “uistinu srceparajuće”. U izjavi za People poručila je kako ju je posebno pogodilo javno ismijavanje i iskrivljavanje činjenica od strane ljudi koji nisu bili prisutni. Dodala je da sve to ozbiljno utječe na njezino mentalno zdravlje te da takvi napadi moraju prestati.

Podsjetimo, Odjel javne sigurnosti Rosemonta ranije je izvijestio kako snimke nadzornih kamera iz hotela ne upućuju na to da je glumica 23. studenoga bila drogirana. Te večeri Reid je iz hotela u okolici Chicaga na nosilima prevezena u bolnicu. Sama glumica tvrdi da je popila samo jedno piće te da se sljedećeg jutra probudila u bolnici bez ikakvog sjećanja na događaje koji su prethodili.

Reid je dodatno navela kako snimke ne obuhvaćaju cijelo vrijeme koje je provela u baru te da dio materijala, u trajanju od 33 minute, nedostaje. Istaknula je i kako se na dostupnim snimkama vidi da je tijekom duljeg razdoblja uzela tek jedan gutljaj vina te odbila novo piće jer prethodno gotovo nije ni dotaknula.

Nepodudarnost dokaza

Iz policije su potvrdili da snimke ne prikazuju da je netko dirao ili dodavao nešto u njezino piće, no naveli su kako je konobar, u skladu sa standardnom praksom, prekrio čašu kada je Reid nakratko napustila bar. Također su poručili da bi ponovno razmotrili slučaj ako bi se u međuvremenu pojavili novi relevantni dokazi.

Glumica je izrazila i razočaranje medicinskom dokumentacijom, navodeći kako joj, prema dostupnim zapisima, nije učinjen test razine alkohola u krvi. Dodala je kako je tek naknadno iz bolničkih zapisa saznala da je bila u izrazito teškom stanju, da je bila dezorijentirana i u strahu te da se ne sjeća ni dijela događaja u bolnici, uključujući pad s kreveta i CT snimanje, piše People.

Reid se javno oglasila i zbog količine negativnih komentara na internetu. Naglasila je koliko je zastrašujuće za jednu ženu probuditi se u bolnici bez sjećanja na prethodne sate, a potom vidjeti da su snimke njezina stanja postale javne. Na kraju je zahvalila svima koji su joj pružili podršku te poručila kako nikada ne bi lažno optužila bilo koga za ovako ozbiljnu stvar, zbog čega je i podnijela policijsku prijavu. Od javnosti je zatražila razumijevanje, suosjećanje i privatnost, istaknuvši da joj je sada najvažnije oporaviti se.