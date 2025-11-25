Tari Reid ubacili nešto u piće? Kruži snimka: Satima nije dolazila k sebi, evo što se dogodilo
Tara tvrdi da se probudila tek osam sati kasnije u bolnici bez sjećanja
Zvijezda filma ''Američka pite'', američka glumica Tara Reid (50) je prema pisanju TMZ-a tijekom vikenda završila u bolnici nakon incidenta u hotelskom baru u okolici Chicaga. Glumica tvrdi da joj je netko ubacio drogu u piće, zbog čega je izgubila svijest. U javnost je izašla snimka koju je objavio TMZ, a na kojoj se vidi Reid u vidno dezorijentiranom stanju dok joj osoblje hotela i bolničari pokušavaju pomoći. Prema riječima glumice, sve se dogodilo u subotu navečer u hotelu u Rosemontu u Illinoisu. Za TMZ je izjavila da je naručila vino u baru, ostavila ga na kratko bez nadzora, a kad se vratila, čaša je bila prekrivena salvetom. Iako joj je to bilo sumnjivo, popila je dio pića i ubrzo se srušila. Tvrdi da se probudila tek osam sati kasnije u bolnici bez sjećanja na događaj.
Na snimci objavljenoj na TMZ-u, a koju možete pogledati OVDJE, vidi se kako osiguranje stavlja Reid u invalidska kolica u kojima jedva ostaje sjediti, a prema riječima osobe koja je snimala, vikala je:
''Ne znate tko sam. Ja sam poznata. Ja sam glumica.'' Uskoro su stigli bolničari koji su je odvezli na hitnu. Svjedoci navode da se stanje glumice u vrlo kratkom vremenu naglo promijenilo nakon što je napustila bar.
Liječnici joj nisu otkrili sve detalje
Nakon incidenta oglasila se njezina predstavnica za medije Jane Owen koja je potvrdila da je podnesena policijska prijava. U izjavi za USA Today stoji da Tara Reid surađuje u istrazi i da se oporavlja, uz molbu za privatnost. Također je poručeno da događaj upozorava koliko je važno ne ostavljati svoje piće bez nadzora. U kasnijem razgovoru za ''TMZ Live'', glumica je djelovala nesigurno oko detalja, navodeći da su joj liječnici samo rekli da je bila drogirana, bez navoda o konkretnim testovima. Istaknula je da je cijela situacija bila zastrašujuća i dodala da je imala sreće što se incident dogodio na javnom mjestu gdje je pomoć bila dostupna.
Podsjetimo da je dio javnosti incident povezao i s njezinim ranijim problemima sa zlouporabom supstanci. Tara Reid krajem 2008. godine potražila stručnu pomoć u rehabilitacijskom centru Promises u Malibuu, a godinu kasnije izjavila da joj je to bila najvažnija odluka jer se više nije osjećala dobro u vlastitoj koži.
