Rastu temperature, ali i vlaga: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku tjedna

U nastavku tjedna ćemo biti pod utjecajem anticiklone, ali neće biti sasvim stabilno zbog vlage po visini, a stizat će nam i sve topliji zrak pa će prema vikendu i temperatura biti sve viša.

SRIJEDA

Prijepodne pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno i promjenjiva naoblaka, a ponegdje i magla. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i bura. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a na moru između 11 i 16 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, uz jači razvoj oblaka moguć je poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, tek ponegdje i umjeren, a temperatura oko 23, 24 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i većinom suho, tek je lokalno moguć poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura do najviše 24 stupnja. U Dalmaciji većinom sunčano. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak, navečer i bura. Dnevna temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano, ali i nestabilno pa je lokalno uz dnevni razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, navečer bura, a temperatura od 20 u gorju do 25 na moru.

IDUĆIH DANA

U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano, u četvrtak i petak će uz jači razvoj oblaka biti izoliranih pljuskova, a onda za vikend većinom stabilno. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će još malo rasti - jutarnja će biti uglavnom iznad 10 stupnjeva, a dnevna iznad 25, prema kraju razdoblja će ponegdje biti i vruće.

Na Jadranu u nastavku tjedna pretežno sunčano. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i bura, ponegdje i jaka s olujnim udarima, osobito u petak. Idućih dana toplo, osobito za vikend i početkom novog tjedna, ponegdje se ni minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stupnjeva, a dnevna bi lokalno mogla dosegnuti i 30.