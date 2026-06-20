Popularni otok pogodila dva potresa zaredom: Turisti hitno evakuirani

Potresi magnitude 4,7 i 5,3 po Richteru zabilježeni su u subotu na grčkom otoku Gavdosu, južno od otoka Krete, javlja Newsit.

Prema revidiranim podacima Geodinamičkog instituta, prvi potres dogodio se u 12.31 sati. Epicentar je bio pet kilometara južno od Gavdosa. Nekoliko minuta kasnije, otok je zatresao i drugi, s epicentrom sedam kilometra sjeveroistočno od Gavdosa.

Oba su se osjetila na nekoliko područja na Kreti, no zasad nema izvješća o šteti.

Hitna evakuacija

Zbog jakih potresa na snagu je stupila odluka o hitnoj evakuaciji turista iz klanca Samarije na Kreti zbog straha od klizišta.

Athanasios Ganas, direktor istraživanja u Geodinamičkom institutu kazao je kako su potresi ove magnitude uobičajeni za Gavdos.