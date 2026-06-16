Snažan potres na udaljenom otoku rušio sve pred sobom: Ljudi u panici bježali na otvoreno

Potres magnitude 6,7 pogodio je u utorak indonezijski otok Sulawesi, priopćili su Američki geološki zavod (USGS) i Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

:video_camera: Vídeo |:flag-id: #Terremoto de la Isla #Sulawesi, #Indonesia [6.7 Mw - BMKG]



Momento exacto del #sismo a la intemperie de una vivienda, ubicada en relativa cercanía a la zona epicentral, en la Isla de Sulawesi.



Se observan sacudidas localmente considerables, posiblemente… pic.twitter.com/lwRaMxNtsU — SASSLA (@SasslaMx) June 16, 2026

Potres se dogodio u 5.27 sati po srednjoeuropskom vremenu, na relativno maloj dubini od 10 kilometara u blizini grada Palu u središnjem Sulawesiju. Nema neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima. Nije izdano upozorenje na cunami.

:video_camera: Vídeo |:flag-id: #Terremoto de la Isla #Sulawesi, #Indonesia [6.7 Mw - BMKG]



Momento exacto del #sismo en el interior de un recinto ubicado en la Universitad Tadulako en #Palu, Sulawesi Central (a 43 km del epicentro).



=> Se observan sacudidas localmente violentas en el escenario,… pic.twitter.com/cRqV8qGV7M — SASSLA (@SasslaMx) June 16, 2026

Sulawesi, smješten između Bornea i Papue Nove Gvineje, jedan je od većih otoka u Indoneziji, jugoistočnoj azijskoj državi sastavljenoj od više od 17.000 otoka.

A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/FllUYkvYBw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026

Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu, gdje se redovito događaju potresi i vulkanske erupcije.

Today, strong shaking is being felt near Palu, Central Sulawesi, Indonesia, following a major 6.9-magnitude earthquake (Gempa). https://t.co/mjnhan6zeX pic.twitter.com/IYSuLEqrWx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026

Godine 2018. 2200 ljudi poginulo je u Paluu u potresu magnitude 7,5, nakon čega je uslijedio cunami.