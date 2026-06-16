FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CURE PRVE SNIMKE /

Snažan potres na udaljenom otoku rušio sve pred sobom: Ljudi u panici bježali na otvoreno

Snažan potres na udaljenom otoku rušio sve pred sobom: Ljudi u panici bježali na otvoreno
×
Foto: MUHAMMAD RIFKI/AFP/Profimedia

Potres se dogodio u 5.27 sati po srednjoeuropskom vremenu, na relativno maloj dubini od 10 kilometara u blizini grada Palu u središnjem Sulawesiju

16.6.2026.
8:29
Tajana Gvardiol
MUHAMMAD RIFKI/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Potres magnitude 6,7 pogodio je u utorak indonezijski otok Sulawesi, priopćili su Američki geološki zavod (USGS) i Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Potres se dogodio u 5.27 sati po srednjoeuropskom vremenu, na relativno maloj dubini od 10 kilometara u blizini grada Palu u središnjem Sulawesiju. Nema neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima. Nije izdano upozorenje na cunami.

Sulawesi, smješten između Bornea i Papue Nove Gvineje, jedan je od većih otoka u Indoneziji, jugoistočnoj azijskoj državi sastavljenoj od više od 17.000 otoka.

Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu, gdje se redovito događaju potresi i vulkanske erupcije. 

Godine 2018. 2200 ljudi poginulo je u Paluu u potresu magnitude 7,5, nakon čega je uslijedio cunami.

PotresIndonezijaSulawesi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike