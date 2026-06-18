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Stižu jake vrućine, meteorologinja najavila i nešto što mnogima smeta: 'To će biti problem'

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, često i potpuno vedro te će prema kraju nedjelje biti nešto oblačnije i nestabilnije, pa su lokalno mogući i pljuskovi. Ali sve u svemu, pred nama su uglavnom sunčani dani

18.6.2026.
6:14
Damjana Ćurkov Majaroš
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Tlak zraka raste. Idućih dana ćemo biti pod utjecajem anticiklone, a po visini će jačati greben uz dotok sve toplijeg zraka s jugozapada. To znači prave ljetne prilike i ljetne vrućine

Dnevna temperatura će u nastavku tjedna biti iznad 30, za vikend ponegdje i oko 35. Sve toplije i neugodnije će biti noći, osobito na Jadranu. U četvrtak prijepodne pretežno sunčano u unutrašnjosti umjerena naoblaka, ali će biti uglavnom suho. Vjetar slab uz obalu, slaba do umjerena bura, zatim vjetar s mora. Jutarnja temperatura na kopnu od 14 do 18, a na Jadranu između 19 i 23 stupnja. 

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, ali bit će i umjerene naoblake. Temperatura slična jučerašnjoj ili malo viša većinom između 28 i 30 stupnjeva, pa će biti vruće uz više oblaka i sparno. 

U Slavoniji, Baranji i Srijemu isto tako umjerena naoblaka ponegdje i povećana, a tek je rijetko moguć poneki kraći pljusak, nešto izglednije u Posavini. Temperatura je ovdje oko 28-29 stupnjeva. U Dalmaciji sunčano i vruće. Jedino je u Zagori moguć dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren na otvorenom moru i jak sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 33 stupnja, pa će i u četvrtak biti vruće, ali ovdje se barem osvježenje može potražiti u sve toplije moru.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju povremeno umjerena naoblaka, a rijetko je moguć i poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a onda navečer opet bura. Temperatura od 25 u gorju, do 31 na moru, pa će i ovdje biti vrlo toplo ili vruće. 

Idućih dana

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, često i potpuno vedro te će prema kraju nedjelje biti nešto oblačnije i nestabilnije, pa su lokalno mogući i pljuskovi. Ali sve u svemu, pred nama su uglavnom sunčani dani. 

Temperatura će sve više rasti. Produljeni vikend će proći u znaku ljetnih vrućina tijekom dana iznad 31, pa i 33 stupnja, a sve toplije će biti i noći. Na Jadranu u nastavku tjedna pravo ljeto, sunčano, vedro i vruće, pa čak i vrlo vruće. Uz manjak oblaka UV indeks će idućih dana biti vrlo visok.

U noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim vjetar s mora. Temperatura u porastu, dnevne i oko 35 stupnjeva, a ovdje će čak i veći problem biti neugodno tople noći. Početkom novog tjedna se čini da se minimalna temperatura neće spuštati ni ispod 25 stupnjeva. 

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