Meteorologinja otkrila što očekivati u novom tjednu: Stižu vrućine, a onda nagli preokret

Danas u anticikloni biti većinom sunčano i vrlo toplo ili vruće.

Nedjelja

Od jutra pretežno sunčano, uz obalu često i sasvim vedro, a u unutrašnjosti ponegdje može biti magle, zatim sredinom dana i prolazno umjerene naoblake. Vjetar slab, na moru do umjeren sjeverozapadni, sjevernije i bura. Jutarnja temperatura na kopnu od 11 do 15, a uz obalu između 14 i 19 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, tek će ponegdje biti umjerenog razvoja oblaka, ali ostat će uglavnom suho, jedino navečer na sjevernom dijelu može biti ponekog pljuska. Temperatura oko 28 stupnjeva, mjestimice i malo iznad toga.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu i poslijepodne pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene naoblake, a tek lokalno postoji i mala šansa za poneki pljusak. Vjetar slab, a temperatura do najviše 28 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vedro, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, mjestimice i jugozapadnjak, a temperatura od 27 do 30 pa će biti i vruće. Osvježenje se može potražiti u moru koje se polako, ali sigurno zagrijava.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, rijetko je moguć dnevni razvoj oblaka i poneki kraći izolirani pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, navečer i bura, a temperatura od 22 u gorju do 28 na moru.

Novi tjedan

Novi tjedan na kopnu počinje manje-više stabilnim vremenom, bit će pretežno sunčano i vruće uz dnevnu temperaturu oko 30 stupnjeva. Tek je rijetko moguć dnevni razvoj oblaka i poneki kraći pljusak, a onda će se prema kraju utorka jače naoblačiti pa će sredina tjedna opet biti nestabilnija uz češću kišu ili pljuskove, a uz to će se i temperatura opet sniziti.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i vruće, tijekom dana će biti oko 30 stupnjeva, a i noći će biti tople. U srijedu malo nestabilnije, uglavnom su na sjevernom dijelu mogući lokalni pljuskovi, a onda u četvrtak rijetko u Dalmaciji. Prema kraju razdoblja nešto niža temperatura, ali ostaje vrlo toplo.