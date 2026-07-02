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Kerum se oglasio nakon presude: 'Ovo je progon! Ako treba, tražit ću politički azil'

Kerum se oglasio nakon presude: 'Ovo je progon! Ako treba, tražit ću politički azil'
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Njegova stranka nepravomoćno je osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura jer nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje za izvanredne lokalne izbore 2022. godine

2.7.2026.
14:29
Hina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Predsjednik HGS Željko Kerum je u četvrtak potvrdio da je Prekršajni sud u Splitu njegovu stranku kaznio o 9000 eura zbog kršenja Zakona o financiranju političkih aktivnosti, što je on opovrgnuo ustvrdivši da se protiv njega vodi politički progon uz najavu mogućnost traženja političkog azila.

"Vodi se politički progon protiv mene. Ako treba, tražit ću politički azil," istaknuo je Kerum na konferenciji za novinare. Rekao je kako je HGS sve prihode usmjerila prema potrebitima te da kao gradonačelnik Splita nije napravio nikakav trošak gradu.

Kazao je kako dok je bio splitski gradonačelnik nije primao plaću koju je usmjerio jednom građaninu u potrebi. Rekao je da se sudski predmeti koji se odnose na njega rješavaju iznimno brzo, dok predmeti drugih osoba stoje u ladicama.

Njegova stranka nepravomoćno je osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura jer nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje za izvanredne lokalne izbore 2022. godine.

'Smeta im Željko Kerum' 

Sud je utvrdio da HGS nije vratio više od 23 tisuće kuna donacija pristiglih nakon zakonskog roka, zbog čega je Državno odvjetništvo pokrenulo prekršajni postupak. Uz kaznu od 9000 eura, Sud je HGS-u naložio i uplatu protupravno stečene imovinske koristi u državni proračun te podmirenje troškova postupka.

Kerum tvrdi kako političkim strukturama on smeta zbog toga što o problemima govori javno, spomenuvši u tom kontekstu bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka. "Političkim strukturama smeta Željko Kerum, kada sam rekao da neću prihvatiti izmjene GUP-a kojim je pogodovao Ivica Puljak," kazao je.

Komentirajući aktualni savez HGS i HDZ-a u Splitu, koji čini vladajuću većinu, Kerum je rekao da  se njega nije spominjalo četiri godine u razdoblju dok je gradonačelnik bio Puljak. "Tada HGS nije sudjelovao u vlasti. Kad je HDZ došao na vlast ušli smo u suradnju s tom strankom i nastao je problem," kazao je. Naglasio je da u Splitu neće propasti koalicija HGS-a i HDZ-a unatoč tomu što je, kako je rekao, dio HDZ-a na strani Ivice Puljka.

željko KerumSplitSud
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