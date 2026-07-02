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Nogometni virtuoz objesio je kopačke o klin u 41. godini: 'Buka ustupa mjesto tišini'

Nogometni virtuoz objesio je kopačke o klin u 41. godini: 'Buka ustupa mjesto tišini'
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Foto: profimedia

Dvaput je osvojio Europsko prvenstvo sa Španjolskom (2008. i 2012.)

2.7.2026.
15:34
Hina
profimedia
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Bivši veznjak Arsenala i španjolske reprezentacije Santi Cazorla u četvrtak je objavio kraj karijere u 41. godini života, zaključivši tako put dug više od dva desetljeća koju su posebno obilježila dva naslova europskog prvaka s reprezentacijom Španjolske.

 

Nakon posljednje sezone u Real Oviedu, klubu iz Asturije kojem je pomogao izboriti plasman u La Ligu 2025. godine, Cazorla je putem društvenih mreža objavio kraj svoje profesionalne karijere.

"Sada kada se sve bliži kraju, dok spremam kopačke, a buka ustupa mjesto tišini, sve dobiva smisao; jer ovaj se kraj nije dogodio bilo gdje – bio sam kod kuće", rekao je u videu objavljenom na platformi X.

Karijeru je započeo u omladinskoj školi Villarreala, a svoj legendarni status učvrstio je nakon prelaska u Arsenal 2012. godine. Poslije je igrao za Recreativo i Málagu.

Dvaput je osvojio Europsko prvenstvo sa Španjolskom (2008. i 2012.), no zbog ozljede je propustio trijumf na Svjetskom prvenstvu 2010. godine.

Nakon šest sezona provedenih među "Topnicima"  s kojima je osvojio dva FA kupa (2014. i 2015.), Cazorla se vratio u Villarreal, a zatim potpisao za katarski klub Al Sadd, prije nego što se 2023. godine vratio u Oviedo.

"Real Oviedo i Santi Cazorla privode kraju jedno od najljepših poglavlja u novijoj povijesti kluba", stoji u priopćenju asturijskog kluba.

"Cazorla je odlučio vratiti se uz minimalnu dopuštenu plaću u ligi te je klubu ustupio sva prava na korištenje svog lika i imena", naveli su iz Ovieda.

Santi CazorlaMirovinaLa Liga
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