Lexington sprema svoj drugi koncert u Areni Zagreb: 'Vraćamo se tamo gdje je srce ostalo'

Popularni Lexington band prošle je godine oduševio hrvatsku publikukoncertom u prepunoj zagrebačkoj Areni. Tada su u uzavreloj dvorani obožavateljima dali čvrsto obećanje da će uskoro ponoviti tu čarobnu večer i sada napokon otkrivaju da je datum novog koncertnog spektakla u Areni Zagreb 03. travnja 2027. godine!

Foto: Press

Najljepše emocije s prošlogodišnjeg koncerta još su u srcima svih koji su te večeri bili dijelom vrhunskog glazbenog doživljaja na kojemu su se izmjenjivali dobro poznati hitovi "Potraži me", "Donesi", "Dobro da nije veće zlo", “ Ja te srećom častim”, "Cvijeće", "Dugujem ti sebe", "Ljetne kiše", "Pijane usne", "Dođi sebi" i mnogi drugi kojima se bend smjestio u sam vrh regionalne glazbene scene. Frontman Lexingtona Bojan Vasković ne može sakriti uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa zagrebačkom publikom:

“Već je na tom prvom koncertu bilo jasno da ćemo sigurno opet doći u Zagreb jer publici jedna Arena nije bila dovoljna što nam je dala do znanja nebrojenim porukama, prelijepim komentarima i možemo reći da se vraćamo tamo gdje nam je srce ostalo. Dođite 3.4. na naš drugi koncert u zagrebačkoj Areni, donesite dobro raspoloženje, nasmijana lica, a mi ćemo se pobrinuti da napravimo večer za pamćenje. Znate da se nećemo štediti, idemo do kraja!”

Foto: Press

Lexington je poznat po spektakularnim koncertima koji su jedinstveni spoj hitova, vrhunske izvedbe i emotivne publike koja svaku pjesmu pjeva od početka do kraja. Prošle su godine velikom regionalnom turnejom „Dođi ove noći“ proslavili 20 godina postojanja benda nizom od 70 koncerata na kojima ih je slušalo 450 tisuća ljudi. Hrvatska publika uživala je na njihovim koncertima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Trogiru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Virovitici, Nedelišću, a nakon zagrebačke Arene uslijedit će i novi koncerti po čitavoj Hrvatskoj.