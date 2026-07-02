Otkriveno tko je pilot koji se zabio u neboder u Pekingu: Vlasti tvrde da je skrenuo s rute

Pilot koji je poginuo kada se njegov zrakoplov prošlog petka zabio u najvišu zgradu u Pekingu bio je 66-godišnji muškarac prezimena Liu, priopćila je u četvrtak vlada okruga Chaoyang u Pekingu, dok dužnosnici pokušavaju okončati nagađanja o slučaju.

Bez identificiranja 108-katnog CITIC tornja, sjedišta jednog od najvećih kineskih državnih konglomerata, vlada Chaoyanga objavila je da je Liu skrenuo s odobrenog koridora leta i izgubio kontakt s aerodromom s kojeg je poletio prije nego što se zabio u zgradu.

Liu, rodom iz Pekinga, patio je od nesanice i anksioznosti, navodi se u izjavi i dodaje da su uzrok incidenta "osobni razlozi".

Incidenti poput nesreće u petak rijetki su u Kini, koja održava neke od najstrožih kontrola zračnog prostora na svijetu i strogu sigurnost oko predsjednika Xi Jinpinga i drugih visokih dužnosnika, što potiče nagađanja u središnjoj poslovnoj četvrti Pekinga - gdje se zgrada nalazi - o tome što se dogodilo.

Rasprava o nesreći na kineskim društvenim mrežama od tada je izbrisana.

U izjavi vlade okruga Chaoyang navodi se da je Liu dugo patio od nesanice i anksioznosti te da je u svom dnevniku više puta spominjao okončanje života.