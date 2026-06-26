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Zrakoplov udario u najviši neboder u Pekingu! Objavljene dramatične snimke

Zrakoplov udario u najviši neboder u Pekingu! Objavljene dramatične snimke
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Foto: X/Screenshot

Prema podacima s Flightradara24, zrakoplov je značajno odstupio od rute leta

26.6.2026.
18:10
danas.hr
X/Screenshot
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Mali zrakoplov zabio se u najvišu zgradu u Pekingu, izazvavši šok u jednom od najsigurnijih gradova na svijetu. Na mjesto događaja ubrzo su stigle hitne službe, a neboder je evakuiran, javlja CNN.

Na dramatičnim snimkama koje su objavljene na društvenim mrežama vide se krhotine koje padaju s nebodera CITIC Tower koji ima 109 katova, poznatog i kao China Zun. Na snimkama se vidi i rep zrakoplova na tlu, kao i mjesto udara u zgradu.

Za sada nema službenih informacija o uzroku incidenta ni o mogućim ozlijeđenima.

Zrakoplov odstupio od rute leta

Na snimkama se vidi i registracijski broj zrakoplova, a kako navodi CNN, riječ je o kineskom lakom sportskom zrakoplovu Sunward SA60L Aurora.

Neslužbeni podaci o letu, objavljeni na internetu i preuzeti sa servisa Flightradar24, navodno pokazuju da je zrakoplov prije nesreće znatno odstupio od planirane putanje leta.

Od 1. svibnja u kineskoj prijestolnici vrijede nova pravila prema kojima, između ostalog, nad Pekingom ne smiju letjeti dronovi. Stanovnicima nije dopušteno kupovati, iznajmljivati ili podizati dronove bez odobrenja vlade unutar područja pod gradskom jurisdikcijom.

PekingKinaNeboderMali ZrakoplovNesreĆa
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