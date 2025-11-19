Cvijeće i svijeće i za Borovo naselje: Još se traga za 54 nestale osobe

Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća podno Spomenika nestalim osobama, u srijedu je završilo komemorativno obilježavanje stradanja u Domovinskom ratu stanovnika vukovarske gradske četvrti Borovo naselje.

Prije toga, u obližnjem Borovu, bačen je vijenac u Dunav čime je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima ubijenim 1991. u tome mjestu. Vijenci su položeni i svijeće zapaljene i kod spomen obilježja na farmi Lovas, između Borova i Dalja, gdje su iz masovne grobnice 2001. godine ekshumirane 24 žrtve ubijene u Borovu naselju i Vukovaru.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je bio nazočan komemorativnim događanjima u Borovu naselju, poručio je kako veliki broj okupljenih jučer u Vukovaru, a danas u Borovu naselju, pokazuje kako je kod hrvatskih ljudi jako prisutna svijest o žrtvi, stradanju i strahotama koje je Vukovar doživio.

Foto: David Jerkovic/pixsell

„Zato smo ovdje s obiteljima žrtava, u stalnom smo kontaktu i informiramo ih o svemu što činimo u pronalasku nestalih i rješavanja sudbina svih nestalih. Dosadašnja postignuća pokazatelj su naše usmjerenosti i odlučnosti da nikada nećemo stati bez obzira na složenost i poteškoće. Možda Petrovačka dola oslikava svu našu energiju koju ulažemo u pronalasku nestalih osoba i nikada nećemo stati. Poručujemo svima koji imaju spoznaje o nestalima, neka ih podijele s nama da ubrzamo proces“, kazao je Medved.

Naveo je i i kako se i dalje traga za 54 osobe nestale s područja Borova naselja.

„Svi naši napori usmjereni su na rješavanje tih sudbina, uz izravne kontakte i dostupnost obiteljima koje još uvijek traže svoje najmilije. Učinit ćemo sve da pronađemo i posljednju osobu nestalu u Domovinskom ratu „, poručio je Medved.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, Sandra Rapčak Škomrlj pozvala je sve one koji imaju saznanja o sudbini nestalih osoba da prijave takva saznanja.

„Moramo apelirati prema onima koji posjeduju informacije da ih dostave na bilo koji način, posebno prema Srbiji koja odbija bilo kakvu suradnju s Hrvatskom, da konačno otvori arhive i dostavi potrebne podatke. Dok ne riješimo to pitanje, ne možemo gledati prema budućnosti“, kazala je Rapčak Škomrlj.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Program “Žrtva Borova naselja za domovinu” počeo je jutros komemorativnim skupom ispred ostataka zgrade Borovo commercea, u kojoj je tijekom agresije na Vukovar bila pričuvna ratna bolnica i sklonište, a odatle su sudionici u koloni sjećanja krenuli prema crkvi Gospe Fatimske, gdje je služena misa zadušnica.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Po podacima vukovarskih stradalničkih udruga, u trenutku okupacije 19. studenoga 1991., u bolnici i skloništu u Borovo commerceu nalazilo se oko 800 civila i ranjenika. Neprijatelji su ga gađali tenkovima i zapalili, a po ulasku agresora u taj prostor nasilno je odvedeno, izloženo torturama i ubijeno 115 branitelja i civila. U tri mjeseca opsade Borova ukupno je ubijeno 176 branitelja i civila.

U četvrtak Vukovarci će se prisjetiti stradanja u logoru u Veleprometu i na Ovčari.

