Ludo divljanje na A3: Pazite koju brzinu su izmjerili Grku, evo kakvu je kaznu dobio

Sisačko-moslavačka policija u nedjelju oko 17 sati zaustavila je 43-godišnjeg državljanina Grčke koji je na autocesti A3 kod Novske u automobilu njemačkih nacionalnih oznaka jurio brzinom od 207 km/h.

Zbog počinjenog prekršaja vozaču je izdan obavezni prekršajni nalog, a dobio je i po džepu - naplaćena mu je novčana kazna teška 440 eura.

Uz to je mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od mjesec dana.