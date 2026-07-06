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KOD NOVSKE /

Ludo divljanje na A3: Pazite koju brzinu su izmjerili Grku, evo kakvu je kaznu dobio

Ludo divljanje na A3: Pazite koju brzinu su izmjerili Grku, evo kakvu je kaznu dobio
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Foto: Ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Naplaćena mu je novčana kazna u iznosu od 440 eura

6.7.2026.
13:28
danas.hr
Ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
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Sisačko-moslavačka policija u nedjelju oko 17 sati zaustavila je 43-godišnjeg državljanina Grčke koji je na autocesti A3 kod Novske u automobilu njemačkih nacionalnih oznaka jurio brzinom od 207 km/h. 

Zbog počinjenog prekršaja vozaču je izdan obavezni prekršajni nalog, a dobio je i po džepu - naplaćena mu je novčana kazna teška 440 eura.

Uz to je mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od mjesec dana.

Brza VožnjaA3Policija
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