Zapalio se auto na A1! Posvuda kilometarske kolone, evo gdje je najgore

Zbog požara na vozilu na autocesti A1 između čvora Skradin i odmorišta Prokljan u smjeru Zagreba prekinut je promet između čvorova Skradin i Vodice, izvještava Hrvatski autoklub (HAK).

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje, na dionici čvor Gospić- tunel Sveti Rok-čvor Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u kolonama; povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 2 km; između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje; pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko jednog kilometra.

A2 Zagreb-Macelj:

Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra i proteže se u Sloveniju; pred naplatom Zaprešić u smjeru Krapine kolona je oko jednog kilometra; zabrana prometa za autobuse i teretna vozila između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

A3 Bregana-Lipovac (i zagrebačka obilaznica):

Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka kolona je osobnih i teretnih vozila oko tri kilometra.

A7 Rupa-Rijeka:

Pojačan je promet između čvorova Učka i Šmrika; na dionici Rujevica-Orehovica u smjeru Križišća vozi se usporeno uz povremene zastoje; između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka kolona je oko dva kilometra; preporuka izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za odredište Crikvenica/Novi Vinodolski.

Istarski ipsilon:

Prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko dva kilometra, a dijelom se proteže i na Istarski ipsilon; pojačan je promet između čvora i tunela Učka u oba smjera, povremeno su kolone i zastoji.

Krčki most:

Pojačan je promet u oba smjera, vozi se u kolonama oko četiri kilometra.

Jadranska magistrala (DC8):

Zastoji su i kolone na prilazima turističkim središtima osobito na dionicama Crikvenica-Novi Vinodolski, Zadar-Biograd na Moru, Trogir-Split-Omiš, Baška Voda-Makarska, Zaton-Dubrovnik-Cavtat.

POGLEDAJTE VIDEO Igrači Dinama i Vukovara izlaze na teren, a BBB razvijaju posebnu koreografiju