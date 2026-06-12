Ovo je mjesto u Zagrebu koje je pod najvećom kritikom građana: 'Odmah znaš gdje si došao'

Autobusni kolodvor u Zagrebu već godinama izaziva kritike zbog stanja infrastrukture i dojma zapuštenosti koji ostavlja na putnike. Kao jedno od najprometnijih prometnih čvorišta u gradu, kroz koje svakodnevno prolazi više od 15 tisuća ljudi, trebao bi predstavljati funkcionalan i reprezentativan ulaz u glavni grad.

No, brojni dijelovi objekta pokazuju znakove dotrajalosti, a posljednjih godina sve se češće upozorava na probleme s održavanjem, oštećenja nadstrešnica, koroziju konstrukcije i opće propadanje prostora.

Nakon što smo jučer objavili veliku fotogaleriju kako danas izgleda, na našoj Facebook stranici pitali smo čitatelje: "Od jedan do pet, koliko je nužna obnova Autobusnog kolodvora u Zagrebu?" Odgovori pokazuju da velik dio građana smatra kako je vrijeme za ozbiljne promjene.

Prvi dojam o gradu i državi

Neki su istaknuli da kolodvori, zajedno sa željezničkim kolodvorima i aerodromima, ostavljaju prvi dojam o gradu i državi. "Kolodvori su prva stvar koju vide putnici, turisti i stranci kada dođu. Glavni željeznički i autobusni kolodvor slika su i prilika svega i odmah pokazuje gdje si došao", napisao je Hrvoje Barić.

Dio građana smatra da više nije riječ samo o obnovi, nego da bi trebalo razmišljati o potpunoj rekonstrukciji ili novom objektu. "Tamo više nije potrebna obnova, nego ponovna gradnja, uz bolji prilaz i liftove. Ovo danas izgleda kao potpuno ruglo", komentirala je Branka Majer.

Neki su podsjetili kako je sadašnji kolodvor izgrađen uoči Univerzijade 1987. godine te smatraju da bez tog događaja Zagreb možda tada ne bi ni dobio novi autobusni kolodvor. "Autobusni kolodvor u Zagrebu građen je prije Univerzijade 1987. godine i da nije bilo tog događaja pitanje je bi li Zagreb tada dobio novi kolodvor", napisao je Mario Bogdanović.

Koncept u startu promašen

Posebno kritične reakcije odnosile su se na sanitarne čvorove i svakodnevne uvjete za putnike. "Autobusni kolodvor, a posebno sanitarni čvor, ruglo je Zagreba i pod hitno ga treba obnoviti", poručila je Marija Dujić.

Neki su ocijenili da je već sam koncept postojećeg kolodvora bio pogrešno postavljen. "U startu promašen koncept kolodvora. Natjerati projektante da s koferom od 20 kilograma i ruksakom od 10 kilograma svakih sat vremena prohodaju po svom vrhunskom zdanju. Srušiti!", napisao je Borna Abramović.

Bilo je i onih koji smatraju da Zagreb kao glavni grad zaslužuje suvremeniji kolodvor. "Ako Samobor može imati novi, može i Zagreb", zaključio je Luka Gavranović-Gabud.

Novi plan gradske uprave

Podsjetimo, prema planu gradske vlasti, zagrebački autobusni kolodvor u idućim bi godinama mogao preseliti na prostor nekadašnjeg Gredelja, što gradonačelnik Tomislav Tomašević naziva jednom od najvećih prometnih promjena u gradu.

Na postojećem kolodvoru zasad se izvode samo nužni radovi jer Grad ne planira velika ulaganja u postojeću zgradu. Cilj je novi kolodvor približiti Glavnom željezničkom kolodvoru i omogućiti bolje povezivanje prometnih sustava.