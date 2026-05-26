FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAVITE SE! /

Policija traži ovog muškarca, jeste li ga vidjeli? Povezuju ga s kaznenim djelom u NP Paklenica

Policija traži ovog muškarca, jeste li ga vidjeli? Povezuju ga s kaznenim djelom u NP Paklenica
×
Foto: PU zadarska

Policija poziva građane koji raspolažu informacijama o muškarcu s fotografije da obavijeste policiju na broj 192

26.5.2026.
15:43
danas.hr
PU zadarska
VOYO logo
VOYO logo

Zadarska policija objavila je fotografiju muškarca kojeg dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Incident se dogodio u travnju 2026. godine u Nacionalnom parku Paklenica.

Policija poziva građane koji raspolažu informacijama o muškarcu s fotografije da obavijeste policiju na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: [email protected].

Informacije se mogu dostaviti i anonimno, priopćila je Policijska uprava zadarska.

PolicijaNacionalni Park PaklenicaKazneno Djelo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike