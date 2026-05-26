Policija traži ovog muškarca, jeste li ga vidjeli? Povezuju ga s kaznenim djelom u NP Paklenica

Zadarska policija objavila je fotografiju muškarca kojeg dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Incident se dogodio u travnju 2026. godine u Nacionalnom parku Paklenica.

Policija poziva građane koji raspolažu informacijama o muškarcu s fotografije da obavijeste policiju na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: [email protected].

Informacije se mogu dostaviti i anonimno, priopćila je Policijska uprava zadarska.