Vožnja smrti na A1! Jurio u suprotnom smjeru, za dlaku izbjegao frontalni sudar

Opasna situacija dogodila se u utorak na autocesti A1 na izlazu kod Karlovca. Čitatelj stranice Prometne zgode i nezgode poslao im je snimku automobila koji je vozio u suprotnom smjeru.

Čitatelj koji je poslao snimku vozio je desnom trakom kada je iz suprotnog smjera, u lijevoj traci, iznenada naišao drugi automobil.

Na snimci se vidi kako kombi u lijevom traku u posljednji čas skreće i tako izbjegava frontalni sudar s automobilom.

"Samo trajno oduzimanje vozačke je rješenje za ovakav prekršaj", napisao je jedan korisnik ispod snimke, a drugi dodao: "Svaki dan s posla tuda prolazim, sada ljeti, već dva puta mi se isto skoro dogodilo bas na tome dijelu".

POGLEDAJTE VIDEO: Prevrnuta cisterna još leži na autocesti A3 gdje je noćas izgubljen jedan život