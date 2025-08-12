DRAMATIČNA SNIMKA /

Vožnja smrti na A1! Jurio u suprotnom smjeru, za dlaku izbjegao frontalni sudar

Foto: Facebook/screenshot

Na snimci se vidi kako kombi u lijevom traku u posljednji čas skreće i tako izbjegava frontalni sudar s automobilom

12.8.2025.
15:44
danas.hr
Facebook/screenshot
Opasna situacija dogodila se u utorak na autocesti A1 na izlazu kod Karlovca. Čitatelj stranice Prometne zgode i nezgode poslao im je snimku automobila koji je vozio u suprotnom smjeru.

Čitatelj koji je poslao snimku vozio je desnom trakom kada je iz suprotnog smjera, u lijevoj traci, iznenada naišao drugi automobil.

Na snimci se vidi kako kombi u lijevom traku u posljednji čas skreće i tako izbjegava frontalni sudar s automobilom.

"Samo trajno oduzimanje vozačke je rješenje za ovakav prekršaj", napisao je jedan korisnik ispod snimke, a drugi dodao: "Svaki dan s posla tuda prolazim, sada ljeti, već dva puta mi se isto skoro dogodilo bas na tome dijelu". 

AutocestaAutocesta A1Promet
