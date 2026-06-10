Ovo je prva županija u kojoj će sve osnovne škole biti u jednoj smjeni

Varaždinska županija prva je županija u Hrvatskoj u kojoj će sve osnovne škole raditi u jednoj smjeni, istaknuto je u srijedu na otvorenju dograđene Područne škole Nova Ves Petrijanečka, projekta vrijednog gotovo milijun i 200 tisuća eura.

Od iduće školske godine i ova će škola nastavu u potpunosti organizirati u jednoj smjeni. Dograđene su dvije nove učionice, postojeće su prenamijenjene u manje prostorije i kabinete, rekonstruirana je kuhinja, kao i sanitarni čvorovi, a uz to je izgrađena i mala sportska dvorana.

Dogradnjom škole koju trenutno pohađa tridesetak učenika, značajno će se poboljšati uvjeti rada i boravka učenika i nastavnika. Ukupna vrijednost radova iznosila je nešto više od milijun eura, dok je za opremanje izdvojeno više od 98 tisuća eura.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako je prije nekoliko godina malo tko vjerovao da će Hrvatska ostvariti cilj prema kojem će svi osnovnoškolci pohađati nastavu u jednoj smjeni, uz osigurano mjesto u vrtiću za svako dijete.

"Ovo je prva županija koja je kompletno u jednoj smjeni, a iza toga će slijediti još neke. U konačnici će sve biti u jednoj smjeni, osim Zagreba, a ni Split nije tempom tamo gdje bi trebao biti, ali i to će se riješiti", rekao je Fuchs.

Razvoj srednjih škola

Dodao je da svaka osnovna škola treba imati sportsku dvoranu, koju je nazvao 'de facto učionicom', a govoreći o budućim ulaganjima, Fuchs je naglasio da se već planira novo financijsko razdoblje Europske unije te da će država morati jasno odrediti razvojne prioritete.

"Moramo mudro promisliti o tome kuda će, što se Hrvatske tiče, biti usmjerena ulaganja od 2027. do 2034. godine. Uvjeren sam da ćete dobro i promišljeno planirati i investicije u budućem razdoblju", kazao je ministar Fuchs te najavio da bi nakon ulaganja u osnovne škole novi razvojni zamah mogao uslijediti u srednjem školstvu, gdje većina škola još radi u dvije smjene.

Varaždinski župan Anđelko Stričak podsjetio je da je u aktualnom investicijskom ciklusu planirana izgradnja 21 školske sportske dvorane, od kojih su dvije završene, osam u izgradnji, a šest u postupku javne nabave.

"Kada govorimo o ovoj školskoj godini, ona će biti u neku ruku povijesna jer smo ove školske godine 2025./2026 uveli u sve naše škole jednosmjensku nastavu", istaknuo je župan.

Saborski zastupnik Goran Kaniški zahvalio je ministru i Vladi na financijskoj podršci te dodao da završetak projekata u obrazovanju omogućuje da učenici diljem Varaždinske županije od jeseni imaju jednake uvjete i prilike za obrazovanje.