Plenković komentirao evakuaciju Hrvata s Bliskog istoka: 'Stojimo odlično'

Premijer Andrej Plenković u petak poslijepodne posjetio je Zadar i sastao se s Josipom Bilaverom, županom Zadarske županije i zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije, a vjeruje se da će Plenković između ostaloh komentirati i potez nezavisnog saborskog zastupnika Darija Zurovca, koji je ranije u petak objavio da ulazi u vladajuću većinu.

"Veliko zadovoljstvo mi je biti ponovno u Zadru, ovoga puta s novim gradonačelnikom i županom. Donedavno članovi vlade, sjajna tranzicija nakon velikog iskustva, sada je prenesena s nacionalne na razinu županije i Grada", istaknuo je uvodno premijer.

Na pitanje reporterke RTL-a Danas Nikoline Radić o stanju evakuacije Hrvata s Bliskog istoka, premijer je naveo: "Stojimo odlično. Kada su počela ratna zbivanja organizirali smo Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo prometa, Croatia Airlines, sve službe, posebno naša veleposlanstva u Zaljevu i Izraelu".

"Bili smo među prvim zemljama koje su poslali zrakoplov svoje nacionalne kompanije. Sinoć su kolege dočekali 157 hrvatskih državljana, od koji je bilo puno djece i beba, svima kojima je po slijedu prioriteta taj let bio namijenjen.

