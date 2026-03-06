FREEMAIL
PRATITE IZJAVE /

Plenković komentirao evakuaciju Hrvata s Bliskog istoka: 'Stojimo odlično'

Plenkovićevu izjavu uživo pratite na portalu Net.hr

6.3.2026.
15:38
Erik Sečić
Oleksandr GIMANOV/AFP/Profimedia
Premijer Andrej Plenković u petak poslijepodne posjetio je Zadar i sastao se s Josipom Bilaverom, županom Zadarske županije i zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije, a vjeruje se da će Plenković između ostaloh komentirati i potez nezavisnog saborskog zastupnika Darija Zurovca, koji je ranije u petak objavio da ulazi u vladajuću većinu. 

"Veliko zadovoljstvo mi je biti ponovno u Zadru, ovoga puta s novim gradonačelnikom i županom. Donedavno članovi vlade, sjajna tranzicija nakon velikog iskustva, sada je prenesena s nacionalne na razinu županije i Grada", istaknuo je uvodno premijer.  

Na pitanje reporterke RTL-a Danas Nikoline Radić o stanju evakuacije Hrvata s Bliskog istoka, premijer je naveo: "Stojimo odlično. Kada su počela ratna zbivanja organizirali smo Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo prometa, Croatia Airlines, sve službe, posebno naša veleposlanstva u Zaljevu i Izraelu". 

"Bili smo među prvim zemljama koje su poslali zrakoplov svoje nacionalne kompanije. Sinoć su kolege dočekali 157 hrvatskih državljana, od koji je bilo puno djece i beba, svima kojima je po slijedu prioriteta taj let bio namijenjen.

Plenkovićevu izjavu uživo pratite na portalu Net.hr.

Uskoro više... 

Andrej Plenković
