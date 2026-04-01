Udar bure od 162 km/h na Krčkom mostu: Prekinut promet na A1, srušena naplatna kućica

Treća marčana bura tijekom noći i jutra zahvatila je Rijeku i šire kvarnersko područje. Najjači udari zabilježeni su na Krčkom mostu, gdje je brzina vjetra dosegnula 162 kilometra na sat.

Prema podacima meteorologa Igora Lisca iz Pomorskog meteorološkog ureda Rijeka, tijekom dana očekuju se još jači udari, piše Novi list.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinut je promet na autocesti A1, zatvoren je Paški most, a trajektne linije prema Pagu su u prekidu, čime je otok trenutačno odsječen od kopna.

Pahulje i na obali?

Tijekom noći pao je snijeg u Lici i Gorskom kotaru, a oborine se očekuju i tijekom dana, osobito u Lici. Zbog jakog vjetra moguće je da pahulje snijega povremeno dosegnu i obalu.

Temperature zraka nisu se značajnije mijenjale u odnosu na prethodni dan, no zbog bure osjet hladnoće je izraženiji.

Vjetar će se zadržati tijekom srijede i četvrtka prijepodne, nakon čega se očekuje postupno smirivanje. Za uskrsne blagdane prognozira se stabilnije vrijeme uz porast temperature za šest do sedam stupnjeva.Unatoč jakom vjetru, noć u Rijeci protekla je bez većih poteškoća.

Iz Vatrogasnog operativnog centra Primorsko-goranske županije izvijestili su da je do jutra zabilježeno nekoliko manjih intervencija uklanjanja stabala s prometnica. Tijekom jutra zabilježen je porast broja poziva građana te se očekuje veći broj intervencija.

Srušena naplatna kućica

Snažni udari bure srušili su naplatnu kućicu kod Kliničkog bolničkog centra na Sušaku, pri čemu nije bilo ozlijeđenih. Prema informacijama iz Rijeka plusa, promet se na tom dijelu odvija jednim trakom, a sanacija će uslijediti nakon smirivanja vremenskih uvjeta. Na terenu su i ophodarske službe koje prate stanje, dok Prometni centar Grada Rijeke kontinuirano nadzire promet putem kamera.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na vrlo opasne vremenske uvjete za područje Kvarnera, Velebitskog kanala i dijela Dalmacije. Upozorava se na povećan rizik za zdravlje i sigurnost ljudi, osobito na moru, kao i na mogućnost materijalne štete na obalnoj infrastrukturi.

Građanima se preporučuje oprez, praćenje službenih informacija te izbjegavanje putovanja i zadržavanja na izloženim područjima. U slučaju putovanja, potrebno je redovito provjeravati stanje u prometu i dostupnost trajektnih linija.

