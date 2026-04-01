Ovakvo nas vrijeme danas čeka, u nekim dijelovima orkanski udari i do 160 km/h

Ožujak će ostati u znaku snažnog nevremena prošlog tjedna na sjeverozapadu unutrašnjosti kada su u Zagrebu zabilježeni udari od 120 km/h, a još jača je bila bura pod Velebitom s gotovo 170 km/h. Uz to je u Delnicama palo i više od pola metra snijega, a u Delnicama 26.3. i više od 100 litara kiše po metru četvornom. Mjesec je obilježila temperatura iznad prosjeka za doba godine, najtoplije je bilo sredinom mjeseca u Gradištu s 21 stupanj.

SRIJEDA

Prijepodne umjereno ili pretežno oblačno, a kiše će biti uglavnom u unutrašnjosti, u gorskim predjelima i susnježice ili snijega. Na sjevernom Jadranu sunčanije, a u cijeloj zemlji će biti prilično vjetrovito - na kopnu umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju na udare i olujan, a uz obalu jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu od 0 do 6, a na Jadranu između 7 i 11 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno i uglavnom suho, povremeno će biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno s olujnim udarima, a temperatura oko 10, 11 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, kiša se više ne očekuje. Vjetar umjeren, tek ponegdje i jak, a temperatura do najviše 10 stupnjeva.

U Dalmaciji umjerena naoblaka, a prema jugu i pretežno oblačno s povremenom kišom. Puhat će jaka bura s olujnim i orkanskim udarima, a temperatura od 12 do 17 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu najviše sunčana vremena, u gorskim predjelima oblačno s povremenim oborinama. Posvuda vjetrovito, u gorju olujni udari, a uz obalu i orkanski, mjestimice i do 160 km/h. Dnevna temperatura u gorju od 3 do 7, a na moru do 14 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Još u četvrtak većinom oblačno, ponegdje će biti i slabih oborina, a onda od petka stabilnije i sunčanije pa će blagdanski vikend biti većinom sunčan. Uz to će i temperatura rasti, već krajem tjedna dnevna oko 20 stupnjeva. U početku će biti razmjerno vjetrovito, a onda pred vikend i vjetar slabi.

Na Jadranu u četvrtak umjereno ili pretežno oblačno, kiše će biti uglavnom na jugu, a onda će ciklona odmaknuti dalje od nas pa će se u petak razvedravati, a bura će postupno slabjeti. Blagdanski vikend će biti sunčan i proljetno topao, tijekom dana će i na Jadranu biti oko 20 stupnjeva.