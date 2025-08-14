BRZO SE ŠIRI /

Udar groma izazvao požar na Braču: Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom

Udar groma izazvao požar na Braču: Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom
Foto: Dalmacija Danas

Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru

14.8.2025.
23:32
HinaTajana Gvardiol
Dalmacija Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Udar groma izazvao je je požar na predjelu Podhumlja iznad Milne na otoku Braču gdje gori borova šuma, ali vatra ne ugrožava kuće, izvijestili su u četvrtak navečer iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split. Požar se brzo širi, piše Dalmacija Danas.

"Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru," rekli su Hini u vatrogasnom centru.

Dojava o ovom požaru zaprimljena je u 20:40 sati.

PožarBračUdar Groma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRZO SE ŠIRI /
Udar groma izazvao požar na Braču: Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom