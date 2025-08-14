Udar groma izazvao požar na Braču: Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom

Udar groma izazvao je je požar na predjelu Podhumlja iznad Milne na otoku Braču gdje gori borova šuma, ali vatra ne ugrožava kuće, izvijestili su u četvrtak navečer iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split. Požar se brzo širi, piše Dalmacija Danas.

"Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru," rekli su Hini u vatrogasnom centru.

Dojava o ovom požaru zaprimljena je u 20:40 sati.