Udar groma izazvao požar na Braču: Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom

Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru
Udar groma izazvao je je požar na predjelu Podhumlja iznad Milne na otoku Braču gdje gori borova šuma, ali vatra ne ugrožava kuće, izvijestili su u četvrtak navečer iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split. Požar se brzo širi, piše Dalmacija Danas.
"Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru," rekli su Hini u vatrogasnom centru.
Dojava o ovom požaru zaprimljena je u 20:40 sati.