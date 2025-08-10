Tužan prizor snimili u moru kraj Pelješca: 'Moguće da je kriv čovjek'

Lignjolov Enging Club Neum na svojoj Facebook stranici objavio je fotografije uginulog dupina.

Prema njihovoj procjeni, moguće da je za smrt životinje kriv čovjek. Fotografije su snimili između Pelješkog mosta i Kleka.

Nanizali su se i komentari: "Nije dobro", "A lako bi mogao biti i neki neodgovorni ribar, kome delfini smetaju jer su i sami ribari", "Da ga nije zadavio morski pas".