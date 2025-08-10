Tužan prizor snimili u moru kraj Pelješca: 'Moguće da je kriv čovjek'

IZVJEŠTAVA HAK /
Lignjolov Enging Club Neum na svojoj Facebook stranici objavio je fotografije uginulog dupina.
Prema njihovoj procjeni, moguće da je za smrt životinje kriv čovjek. Fotografije su snimili između Pelješkog mosta i Kleka.
Nanizali su se i komentari: "Nije dobro", "A lako bi mogao biti i neki neodgovorni ribar, kome delfini smetaju jer su i sami ribari", "Da ga nije zadavio morski pas".