OBJAVILI FOTOGRAFIJE /

Tužan prizor snimili u moru kraj Pelješca: 'Moguće da je kriv čovjek'

Tužan prizor snimili u moru kraj Pelješca: 'Moguće da je kriv čovjek'
Foto: Facebook Lignjolov Eging Club Neum

Uslijedili su i komentari, ljudi imaju više ideja što se dogodilo

10.8.2025.
21:53
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Facebook Lignjolov Eging Club Neum
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lignjolov Enging Club Neum na svojoj Facebook stranici objavio je fotografije uginulog dupina.

Prema njihovoj procjeni, moguće da je za smrt životinje kriv čovjek. Fotografije su snimili između Pelješkog mosta i Kleka. 

Nanizali su se i komentari: "Nije dobro", "A lako bi mogao biti i neki neodgovorni ribar, kome delfini smetaju jer su i sami ribari", "Da ga nije zadavio morski pas". 

Pelješki MostDupin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVILI FOTOGRAFIJE /
Tužan prizor snimili u moru kraj Pelješca: 'Moguće da je kriv čovjek'