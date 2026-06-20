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U BOLNICI JE /

Tolušić nakon teške nesreće: 'Pokretan sam, ali jedva! Nemam pojma što se dogodilo'

Tolušić nakon teške nesreće: 'Pokretan sam, ali jedva! Nemam pojma što se dogodilo'
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prema policijskom izvješću, nesreću je izazvao 24-godišnji vozač kombija virovitičkih registarskih oznaka, u kojem je na stražnjem sjedalu bio i Tolušić

20.6.2026.
15:20
danas.hr
Marko Prpic/PIXSELL
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Bivši ministar poljoprivrede i nekadašnji potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić oporavlja se u bolnici nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u Bjelovaru. U nesreći je zadobio napuknuće kralježaka, krvarenje u mozgu te brojne ogrebotine.

"Nemam pojma što se točno dogodilo. Sudar je bio u stražnja vrata, gdje sam ja sjedio. Pokretan sam, ali jedva. Nadam se da će sve biti u redu", rekao je Tolušić za 24sata.

Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se u noći na 18. lipnja u Bjelovaru. Policija je dva dana kasnije ispravila prvotno izvješće i objavila da su u sudaru ozlijeđene tri osobe, a ne dvije, kako je bilo navedeno u prvoj informaciji, pišu 24sata. 

Policija podiže prijavu protiv vozača

Prema policijskom izvješću, nesreću je izazvao 24-godišnji vozač kombija virovitičkih registarskih oznaka, u kojem je na stražnjem sjedalu bio i Tolušić.

Vozač se kretao Ulicom Jurja Haulika, a dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića nije se zaustavio na prometnom znaku STOP. Time nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska.

Zbog oduzimanja prednosti došlo je do sudara s osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak. Automobil je udario u lijevu bočnu stranu kombija, koji se od siline udara zanio te stražnjim dijelom udario u hidrant uz rub kolnika.

U nesreći su ozlijeđeni vozač i putnica iz osobnog automobila te Tomislav Tolušić, koji je bio putnik u kombiju. Protiv 24-godišnjeg vozača policija će podnijeti prijavu.

Tomislav TolusicPrometna Nesreća
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