Tolušić nakon teške nesreće: 'Pokretan sam, ali jedva! Nemam pojma što se dogodilo'

Bivši ministar poljoprivrede i nekadašnji potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić oporavlja se u bolnici nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u Bjelovaru. U nesreći je zadobio napuknuće kralježaka, krvarenje u mozgu te brojne ogrebotine.

"Nemam pojma što se točno dogodilo. Sudar je bio u stražnja vrata, gdje sam ja sjedio. Pokretan sam, ali jedva. Nadam se da će sve biti u redu", rekao je Tolušić za 24sata.

Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se u noći na 18. lipnja u Bjelovaru. Policija je dva dana kasnije ispravila prvotno izvješće i objavila da su u sudaru ozlijeđene tri osobe, a ne dvije, kako je bilo navedeno u prvoj informaciji, pišu 24sata.

Policija podiže prijavu protiv vozača

Prema policijskom izvješću, nesreću je izazvao 24-godišnji vozač kombija virovitičkih registarskih oznaka, u kojem je na stražnjem sjedalu bio i Tolušić.

Vozač se kretao Ulicom Jurja Haulika, a dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića nije se zaustavio na prometnom znaku STOP. Time nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska.

Zbog oduzimanja prednosti došlo je do sudara s osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak. Automobil je udario u lijevu bočnu stranu kombija, koji se od siline udara zanio te stražnjim dijelom udario u hidrant uz rub kolnika.

U nesreći su ozlijeđeni vozač i putnica iz osobnog automobila te Tomislav Tolušić, koji je bio putnik u kombiju. Protiv 24-godišnjeg vozača policija će podnijeti prijavu.