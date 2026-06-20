Bivši HDZ-ov ministar Tolušić ozlijeđen u prometnoj nesreći: Policija objavila detalje

U prometnoj nesreći u Bjelovaru, koja se dogodila u noći 18. lipnja oko 00.05 sati, jedna od ozlijeđenih osoba je i bivši HDZ-ov ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, javlja 24sata.

Iz bjelovarsko-bilogorske policije izvijestili su da je nesreću prouzročio 24-godišnji vozač teretnog automobila virovitičkih registarskih oznaka koji je, krećući se Ulicom Jurja Haulika, dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića, propustio zaustaviti se na prometni znak 'STOP' te nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska.

"Tom je prilikom oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji vozač, uslijed čega je došlo do udara u lijevu bočnu stranu teretnog vozila. Nakon sudara teretni automobil zanio se te je stražnjim dijelom udario u hidrant na zelenoj površini uz kolnik.

U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđeni vozač i putnik iz osobnog automobila. Po zaprimanju bolničke dokumentacije protiv 24-godišnjeg vozača slijedi odgovarajuća prijava", javlja policija.