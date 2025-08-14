Tko je ovdje heroj, a tko privilegiran? Saborska mirovina i tri puta veća od vojničke!

Umirovljene djelatne vojne osobe, policijski službenici i ovlaštene službene osobe nakon prestanka rada primaju mirovinu koja je određena prema posebnim propisima. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), takvih je umirovljenika trenutačno 16.244, a prosječna mirovina ovih umirovljenika iznosi 804 eura, piše mirovina.hr.

Mirovina vojnih djelatnih osoba tijekom posljednjih pet godina je rasla. Godine 2020. prosječno je iznosila 515 eura, 2022. primanja ovih umirovljenika bila su 527 eura. Nadalje, 2023. prosjek je njihove mirovine bio 542 eura.

Prije dvije godine, 2023. mirovina ovih korisnika prosječno je iznosila 588 eura. Lani je mirovina bila 694 eura što znači da je ove godine rasla za ukupno 110 eura, prema podacima Zavoda za mirovinsko.

Mirovine saborskih zastupnika tri puta veće

Usporedivši s mirovinom saborskih zastupnika koja u prosjeku iznosi 2.237 eura, umirovljeni vojni djelatnici dobivaju skoro u trećinu manji iznos od onih koji su dvije godine sjedili u Saboru.

Ove povlaštene mirovine su ukinute, ali se i dalje ostvaruju. Naime, svi oni saborski zastupnici koji su sjedili u Saboru do kraja mandata 2011. godine, a takvih još uvijek ima i danas, mogu ostvariti ovu povlaštenu mirovinu.

Najnižu mirovinu određenu prema posebnim propisima dobivaju bivši pomorci. Prosjek njihove mirovine je oko 412 eura što znači da umirovljene vojne djelatne osobe dobivaju dvostruko više od njih.

