Tko im ne bi zavidio? Pogledajte prizore s najpoznatije plaže u Dubrovniku

Pretežno sunčano, ponegdje s prolazno umjerenom naoblakom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 13 i 18, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

Dubrovčani se kupali

"Ljetne" prilike tako su iskoristili brojni Dubrovčani, koji su se odlučili sunčati na najpoznatijoj plaži Banje, a neki su se i okupali u moru.

DHMZ je u prognozi dodao da će vjetar na kopnu biti slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak.

