Thompson objavio raspuknuti logo SDP-a, mreže gore: 'Hvataju se mene...'

Na svojoj Facebook stranici Marko Perković Thompson objavio ilustraciju raspuknutog logotipa SDP-a uz poruku u kojoj optužuje dio medija i političara da ga, tvrdi u objavi, neprestano spominju jer im nedostaje ideja i vizije.

Objava je potpisana inicijalima admina stranice S. D. Uz objavu su objavljeni i isječci članaka jednog hrvatskog portala u kojemu se pitaju tko je kriv za kaos na koncertu u Sinju.

"Jeste li primijetili? Kada pojedini mediji, neki političari ili pojedine političke stranke tonu i krenu nizbrdo, a ideje i programi im presuše, posežu za istom, već potrošenom metodom – svakodnevnim objavama ‘hvatanjem’ za Thompsona. Umjesto objektivnosti, rješenja i vizije, nude reprize starih priča, ne bi li barem još malo opstali u javnom i političkom prostoru", piše na Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona.

Podsjetimo u priopćenju nakon koncerta u Sinju na Facebook stranici je napisao zahvalu prijateljima i fanovima. Zahvalio se na dolasku, strpljenju i ljubavi koju su mu još jednom pokazali.

Znam da je velik broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku – gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine. S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. Vjerujte mi, i meni je to bilo teško – jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući.

Duboko suosjećam sa svima koji su zbog nastale situacije bili pogođeni – i zbog toga vam se iskreno ispričavam. Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo.

Unatoč svemu, vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli, svakom trenutku čekanja i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom.", napisao je Thompson na Fcebooku