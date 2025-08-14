Svećenik optužen da je godinama spavao s maloljetnom striptizetom: Plaćao joj stotine tisuća dolara za šutnju?

Robert Sullivan (61), katolički svećenik iz Alabame, pod istragom je nakon što ga je Heather Jones (33) optužila da je s njom, dok je bila maloljetna striptizeta, imao višegodišnju seksualnu vezu te joj platio stotine tisuća dolara za šutnju.

Prema riječima djevojke, upoznala je Sullivana 2009. godine dok je radila u striptiz klubu koji je on često posjećivao. Tvrdi da joj je ponudio 273 tisuće dolara i ugovor o povjerljivosti u zamjenu za "privatne susrete" koji su uključivali seks, piše New York post

Jones, koja je odrasla u udomiteljskoj obitelji zbog zlostavljanja od strane majke, kaže da je pristala zbog Sullivanova ustrajnog nagovaranja i vlastitih psihičkih problema. U roku od nekoliko dana, na njezin račun stigle su dvije uplate od po 136.500 dolara preko odvjetničkog ureda.

Njihova veza, koja je trajala sve do 2024. godine, uključivala je zajedničke odlaske u restorane i hotele diljem Alabame. Sullivan joj je kupio mobitel te platio liječenje ovisnosti i depresije. Prema njezinim riječima, samo od srpnja 2023. do ožujka 2024. primila je dodatnih 120 tisuća dolara putem aplikacije Venmo.

Jones je odlučila javno progovoriti jer Sullivan radi s obiteljima i djecom u župi, bojeći se da bi mogao zlostavljati i druge.

Inače, Sullivan je svećenik više od 32 godine, a šest godina bio je ravnatelj katoličke srednje škole John Carroll. Početkom kolovoza najavio je privremeni odlazak s mjesta župnika crkve Our Lady of Sorrows u Homewoodu.

Biskup Birminghama, Steven Raica, izjavio je da državne vlasti nisu pokrenule kazneni postupak jer optužbe ne zadovoljavaju zakonske uvjete, ali da crkvena istraga traje u skladu s unutarnjim pravilima Katoličke crkve.

