Sudarili se automobil i motocikl: Jedna osoba poginula kod Zaprešića

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U policiji navode da su u prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl te da je očevid u tijeku
U prometnoj nesreći koja se dogodila danas prijepodne kod Zaprešića poginula je jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
Prema prvim policijskim podacima nesreća se dogodila oko 10,30 sati u Igrišću u Ulici Dugi Konec.
U policiji navode da su u prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl te da je očevid u tijeku.