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NESREĆA KOD ZAPREŠIĆA /

Sudarili se automobil i motocikl: Jedna osoba poginula kod Zaprešića

Sudarili se automobil i motocikl: Jedna osoba poginula kod Zaprešića
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Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Ilustracija

U policiji navode da su u prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl te da je očevid u tijeku

1.7.2026.
13:22
Hina
Dusko Marusic/PIXSELL/Ilustracija
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U prometnoj nesreći koja se dogodila danas prijepodne kod Zaprešića poginula je jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Prema prvim policijskim podacima nesreća se dogodila oko 10,30 sati u Igrišću u Ulici Dugi Konec.

U policiji navode da su u prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl te da je očevid u tijeku.

Prometna NesećaZaprešićPu ZagrebačkaPolicijaMotociklist
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