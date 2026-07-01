Sudarili se automobil i motocikl: Jedna osoba poginula kod Zaprešića

U prometnoj nesreći koja se dogodila danas prijepodne kod Zaprešića poginula je jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Prema prvim policijskim podacima nesreća se dogodila oko 10,30 sati u Igrišću u Ulici Dugi Konec.

U policiji navode da su u prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl te da je očevid u tijeku.