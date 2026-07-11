Evo što se približava Hrvatskoj: U Zagorju upaljeni generatori protiv tuče

Nakon sunčanog dijela dana, poslijepodne i večer donose pogoršanje vremena u većem dijelu Hrvatske. Grmljavinsko nevrijeme već je zahvatilo dio Jadrana i područja uz obalu, a tijekom večeri oborine će se proširiti i na ostatak zemlje.

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati jugo. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

Ni Zagreb neće ostati pošteđen nestabilnog vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prema večeri raste vjerojatnost za kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom.

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, koji tijekom grmljavinskih nevremena može prolazno i pojačati. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu dosegnut će oko 31 Celzijev stupanj.

Zbog mogućnosti razvoja jačih olujnih sustava, u Hrvatskom zagorju upaljeni su generatori protiv tuče, piše Zagorje.com.

Meteorolozi i nadležne službe prate razvoj vremenskih prilika jer se u ovakvim situacijama stanje može vrlo brzo promijeniti.