Ćipe žestoko udario po Novostima: 'Pljuju po Thompsonu i svemu što ima veze s Hrvatskom'

Zastupnik DP-a Stipo Mlinarić poručio je u utorak kako će se njihova stranka iduće dvije godine, dokle god su na vlasti, "svim silama" truditi da u potpunosti 'srežu' sredstva koja tjednik Novosti dobiva iz državnog proračuna jer, naglasio je, 'pljuju' sve što ima veze s Hrvatskom.

"Smanjili smo sredstva Novostima, tim istima koji rade presjek dvije godine Domovinskog pokreta na vlasti, i svim silama ćemo se truditi da im skroz srežemo sredstva iz državnog proračuna u iduće dvije godine, da kukaju i dalje", poručio je Mlinarić na konferenciji za novinare u Saboru s osvrtom na posljednji broj tjednika Novosti u kojem analiziraju dvije godine DP-a na vlasti.

Pita se zašto bi država financirala novine koje 'pljuju' po istoj toj državi, hrvatskim braniteljima, pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu, svemu što ima veze s Hrvatskom. Podsjetio je na sve što je DP posljednje dvije godine napravio, a što, prema njegovim riječima, "boli njih u Novostima".

'To ih boli'

"Plaču što smo izbacili SDSS iz vlasti. Uklonili smo spomenik Šoškočaninu i sve neprimjerene spomenike na tlu Republike Hrvatske i na to smo ponosni, to smo obećali svojim biračima i to smo napravili nakon 35 godina sramote. Smanjili smo sredstva Novostima, ubrzali pronalazak žrtava komunističkog terora i gradimo kulturu sjećanja na nevine žrtve Bleiburga i Križnog puta. To ih isto boli", naveo je.

Mlinarić je dodao kako je DP, na čelu s predsjednikom Ivanom Penavom, inzistirao i na osnivanju Povjerenstva koje se bavi komunističkim zločinima te da od toga neće odustati.

"Boli ih i posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH, Rezolucija DP-a koju smo poslali koalicijskim parterima i kojom tražimo samo ono što je sasvim normalno, da Hrvati u BiH biraju svoga predstavnika, a ne da im mnogobrojniji narod bira tko će njih predstaviti. Znači, ne tražimo puno, ali ovo malo što tražimo od toga ne odustajemo", poručio je.