Stigla promjena vremena, u dijelovima Hrvatske pala tuča

Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku u nedjelju ujutro.

Tako su primjerice na području Brodsko-posavske županije vremenske prilike bile drastično drukčije od općine do općine, piše Plusportal.

Kako piše portal, u dijelu Slavonskog Broda samo je jako pljuštalo, Vinogorje i Varoš osjetili su i led. S druge strane, čitatelji javljaju kako je kiša u Brodskom Stupniku samo 'pokupila prašinu'.

Iz Gornje Vrbe i Tomice, pak, stižu neuobičajeni kolovoški prizori. Mreže u voćnjacima skupile su hrpe sitnog leda i dijelovi polja su se zabijeljeli. Par kilometara dalje, pak, kiša nije ni pala.