KRAJ TOPLINSKOG VALA /

Stigla promjena vremena, u dijelovima Hrvatske pala tuča

Stigla promjena vremena, u dijelovima Hrvatske pala tuča
Foto: Marko Seper/pixsell/pixsell

DHMZ je najavio da bi danas u gotovo cijeloj zemlji mogla pasti kiša, uz mjestimična grmljavinska nevremena

17.8.2025.
12:53
danas.hr
Marko Seper/pixsell/pixsell
Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku u nedjelju ujutro. 

Tako su primjerice na području Brodsko-posavske županije vremenske prilike bile drastično drukčije od općine do općine, piše Plusportal. 

Kako piše portal, u dijelu Slavonskog Broda samo je jako pljuštalo, Vinogorje i Varoš osjetili su i led. S druge strane, čitatelji javljaju kako je kiša u Brodskom Stupniku samo 'pokupila prašinu'. 

Iz Gornje Vrbe i Tomice, pak, stižu neuobičajeni kolovoški prizori. Mreže u voćnjacima skupile su hrpe sitnog leda i dijelovi polja su se zabijeljeli. Par kilometara dalje, pak, kiša nije ni pala.

Stigla promjena vremena, u dijelovima Hrvatske pala tuča
Foto: Plusportal
Promjena VremenaVremenska PrognozaVremenske PrilikeVrijemeGrmljavinaTuča
