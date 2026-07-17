Širi se neugodna zaraza, splitske ambulante pune djece: Evo kako je prepoznati i liječiti

Ljeto za djecu donosi brojne radosti, no igra na otvorenom, više temperature i češće znojenje sa sobom mogu donijeti i neugodne simptome - slatke kraste odnosno impetigo, koje predstavljaju čestu površinu bakterijsku infekciju kože. Ovoga ljeta impetigo nije zaobišao splitske mališane te su zbog brzog širenja zaraze posljednjih dana čekaonice splitskih pedijatrijskih ambulanata pune, piše Dalmacija Danas.

Širenju bolesti ne pomažu "ljetni uvjeti", odnosno boravak na moru te česta razmjena ručnika i drugih stvari na plaži što olakšava prijenos infekcije s djeteta na dijete.

Zaraza se najčešće javlja kod djece, uglavnom na ulicu oko nosa i usta, iako se može proširiti i drugdje na tijelu.

Infekcija uglavnom krene kao mala rana ili mjehurić koja puca i ostavlja žućkastu krastu. Infekcija se lako širi, posebno ako dijete češe kraste ili ako više osoba koristi iste ručnike ili posteljinu kod kuće.

Savjet liječnice

"Jedino slatko koje vam se sigurno neće svidjeti ovo ljeto jesu slatke kraste, a to je Impetigo ili površna bakterijska infekcija kože. Ako je primijetite, pod jedan potrebno je maknuti krastu, prebrisavanje s gazom, zatim je potrebno tu ranicu očistiti s antiseptikom (naravno koji ne peče) i nakon toga staviti antibiotsku mast", navodi pedijatrica pulmologinja iz Poliklinike Pediatri Split doc.dr.sc. Jasna Petrić Duvnjak.

Infekcije se, kaže, brzo šire pa treba voditi brigu o higijeni u kući, upotrebi ručnika i pranju ruku. U slučaju da se infekcije na uspije riješiti, savjetuje roditeljima da dijete odvedu liječniku.

Impetigo se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta koje dijete koristi,

Infekciju uzrokuju dvije bakterije: ili streptokok grupe A (s blagim simptomima) ili stafilokok aureus koji uzrokuje teži oblik, a može razviti veće količine tekućine u prištićima pa se oni i duže zadržavaju na koži, bez pucanja)

Roditeljima se savjetuje da kožu djeteta održavaju čistom, da promjene ne diraju i ne češu te da dijete redovito pere ruke. Nokte je dobro kratko podrezati kako bi se smanjilo grebanje i prijenos bakterija na druge dijelove tijela.

Djeca i odrasli sa slatkim krastama trebali bi neko vrijeme izbjegavati kupanje, barem dok kraste ne otpadnu i koža se ne oporavi, u moru jer to slana voda može dodatno nadražiti kožu.