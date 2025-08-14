Sinj se jutros pržili, a onda ih popodne zasula kiša: Ljudi ‘zapeli’ na Pijaci

Sinj i okolicu pogodilo je snažno nevrijeme. U kratkom vremenu palo je puno kiše, a ulice su se pretvorile u bujice. Na mjernoj postaji u Sinju do 19 sati zabilježeno je 38 litara kiše po kvadratnom metru. Kiša je pala i u Rudi (28 litara), Brnazama i Gali (22), Obrovcu Sinjskom (15) te drugim mjestima u Cetinskoj krajini.

Nevrijeme je zahvatilo i Split, ali u blažem obliku. Najjači pljuskovi i grmljavina bili su iznad Dalmatinske zagore, posebno nad Sinjem. Temperature su u tom dijelu pala i do 10 stupnjeva.

Vrijeme se sada smiruje pa hodočasnici mogu bez brige krenuti put Sinja na molitvu Čudotvornoj Gospi Sinjskoj.

Prognoza za iduće dane kaže da se vrućine nastavljaju. U četvrtak poslijepodne u Dalmatinskoj zagori moguće su nove kiše i pljuskovi s grmljavinom, a kasno popodne tek ponegdje uz obalu kratkotrajni pljuskovi. Vruće će biti i sljedeći tjedan, ali nešto blaže nego ovih dana.

