Hajdaš Dončić pozvao desnicu na prosvjed u Zagreb: 'HDZ je potrovao hrvatsko tlo i vodu'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u nedjelju je pozvao građane da se pridruže prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', koji će se 5. rujna održati u Gospiću, istaknuvši da je slučaj onečišćenja u tom gradu primjer 'mafijaškog kartela u Hrvatskoj', a poseban je poziv uputio desnici.

"Nismo organizatori, ali pozivamo sve građane Republike Hrvatske i hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje je uključena većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu”, rekao je Hajdaš Dončić tijekom posjeta varaždinskom Špancirfestu.

Dodao je da očekuje velik broj ljudi na prosvjedu te istaknuo da je SDP, kako je rekao, predložio način na koji bi se mogli sanirati problemi u Gospiću i Hrvatskoj.

"Mi ne kritiziramo samo, nego dajemo rješenja i pozivam sve, i javne osobe su se uključile, javne osobe iz ljevice i iz centra, pozivam i desničare da dođu. Nemojte biti pijuni HDZ-ovaca, dođite na prosvjed”, poručio je predsjednik SDP-a.

Jakšić oduševljen Špancirfestom

Govoreći o Špancirfestu, kratko je rekao kako je dobar glazbeni program, dobra ponuda. Uz Hajdaš Dončića u Varaždin je došao i potpredsjednik Hrvatskog sabora i SDP-a te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. koji je čestitao organizatorima Špancirfesta.

"Rijeke ljudi su i danas, ali su tako i svih deset dana na ulicama grada Varaždina. Emocije, energija je doista sjajna i pozitivna i mislim da to ne govori samo o Špancirfestu, nego govori o tome koliko je Varaždin uljuđen i uređen grad i zapravo je šlag na torti koji pokazuje zašto je Varaždin jedan od najrazvijenijih hrvatskih gradova”, rekao je Jakšić.

Upitan o mogućoj suradnji Špancirfesta i koprivničkog Renesansnog festivala, Jakšić je rekao da se svake godine dogovaraju oko manjih zajedničkih akcija te najavio dodatno povezivanje.

Varaždin posjetilo između 25 i 30 tisuća ljudi

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj naveo je da je subotnji program Špancirfesta privukao između 25 i 30 tisuća ljudi na pojedinim lokacijama, dok je istodobno gradom španciralo još toliko posjetitelja.

"Dakle, više od 60 tisuća ljudi u gradu. I mogli ste vidjeti danas ujutro u 7 sati grad je bio čist, kao da ničega nije bilo”, rekao je Bosilj, istaknuvši da je cijeli festival prošao bez incidenata.

Govoreći o prometu tijekom festivala, istaknuo je da su prvog vikenda uvedene dvije posebne autobusne linije kojima je prevezeno više od tri tisuće putnika, dok ih je tijekom subote prevezeno više od dvije tisuće, što je, prema njegovim riječima, značilo najmanje 600 automobila manje u središtu grada.