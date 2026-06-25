Radio električnom pilom pa izazvao požar: Policija ga kazneno prijavila

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad državljaninom Bosne i Hercegovine (55), kojeg sumnjiči da je izazvao požar na području Općine Rogoznica.

Prema policiji, požar je izbio u utorak oko 15 sati u mjestu Dvornica. Muškarac je ondje izvodio radove električnom pilom, pri čemu je došlo do iskrenja. Vatra se potom nekontrolirano proširila okolnim područjem.

Požar je zahvatio oko četiri hektara površine. Izgorjeli su suha trava i nisko raslinje, 50 stabala maslina te četiri drvena telefonska stupa.

Muškarac je nakon događaja uhićen i doveden u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Požar je u potpunosti ugašen istoga dana u 21.10 sati.

U požaru nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.

Policija je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.