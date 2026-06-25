Mostar na rubu katastrofe: Grad zatrpan s 500 tona smeća, sad prijeti i zaraza na 40 stupnjeva

Nisu nezdrave čestice i dim s odlagališta otpada jedini problem za stanovnike Mostara, nego i više stotina tona smeća čiji odvoz na lokaciju deponija ne dopušta dio mještana i političara, pa prijeti zaraza u gradu koji je posljednjih dana izložen temperaturama do 40 stupnjeva Celzija.

Požar koji je izbio na gradskom deponiju u mjestu Vrapčićima u ponedjeljak u dva se navrata ponovno aktivirao, zbog čega je grad pod dimom i nezdravim zrakom posljednja četiri dana.

Po američkom mjernome servisu IQAir, stanovnici na otvorenome su prijepodne izloženi umjerenome riziku. Koncentracija sitnih štetnih čestica je četiri puta veća od razine koju preporuča Svjetska zdravstvena organizacija.

Veliki požar na deponiju Uborak u Mostaru Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL Denis Kapetanovic/PIXSELL

Požar je stavljen pod nadzor, ali se i dalje vidi dim s odlagališta otpada.

Tamo se nalazi nekoliko mještana i političkih aktivista koji se protive odvoženju smeća na deponij, pa čak i uporabi te lokacije za pretovar kako bi se odvozio u deponije u drugim gradovima.

Po medijskim navodima policija će na lice mjesta uputiti dodatne snage kako bi omogućila provedbu odluke Kriznog stožera civilne zaštite Grada Mostara koji je naložio odvoz smeća s gradskih ulica.

Gradonačelnik: 'Prestanite s blokadama'

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozvao je u četvrtak građane da prekinu blokade, upozorivši na ozbiljnost situacije.

"Apeliram na građane sjevernog dijela grada koji blokiraju pristup pretovarnom platou da prestanu s tim jer rade i sebi i nama veliku štetu i ozbiljan problem", poručio je Kordić.

Dodao je i kako se grad nalazi u izvanrednim okolnostima te da se odluke nadležnih tijela moraju poštovati.

"Svatko tko blokira ili se ogluši o zapovijedi Stožera civilne zaštite Grada Mostara ne čini prekršaj, već kazneno djelo, što može imati posljedice od zatvorske kazne do ozbiljnih financijskih sankcija", rekao je gradonačelnik.

Dodao je kako se trenutačno pokušava riješiti i drugi problem odvoza smeća iz grada. Pojasnio je da se u gradu svakodnevno stvara 120 tona otpada.

"Trenutačno je unutar grada 500 tona koje moramo negdje odvesti", dodao je Kordić.

I dok se na terenu vodi borba s požarom i blokadama, višednevni dim, zagađen zrak i stotine tona otpada stvaraju izrazito negativnu sliku o Mostaru u trenutku kada grad bilježi odličnu turističku sezonu te dolazak velikog broja posjetitelja.