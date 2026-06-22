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OPASNI PREDMETI /

Pune ruke posla za policiju! Na području županije predano pancirno zrno, a pronađena i ručna bomba

Pune ruke posla za policiju! Na području županije predano pancirno zrno, a pronađena i ručna bomba
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Foto: PU Karlovačka/Ilustracija

Iz policije podsjećaju građane da oružje, streljivo i druga ubojita sredstva ne odlažu niti ostavljaju u prirodi jer time mogu ugroziti živote i imovinu drugih ljudi

22.6.2026.
15:34
Jaga Komazec
PU Karlovačka/Ilustracija
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Dva opasna predmeta pronađena su jučer na području Karlovačke županije, a policija je ponovno upozorila građane na opasnost od odbačenog oružja i eksplozivnih sredstava.

Na području Slunja građanin je, čisteći podrum obiteljske kuće, pronašao pancirno zrno. Predmet je preuzeo policajac Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb.

Istoga dana, na području Ozlja, građanin je u rijeci Kupi pronašao ručnu bombu zaostalu iz Drugog svjetskog rata. Policajac ju je uništio na mjestu pronalaska, na siguran način i bez ugrožavanja građana ili imovine.

Iz policije podsjećaju građane da oružje, streljivo i druga ubojita sredstva ne odlažu niti ostavljaju u prirodi jer time mogu ugroziti živote i imovinu drugih ljudi.

Policija je i zahvalila svima koji su se dosad odazvali akciji "Manje oružja, manje tragedija" te iz svoje okoline uklonili oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva. Građane koji još posjeduju takva sredstva ponovno pozivaju da ih predaju bez straha od sankcija.

Pu KarlovačkaMineStreljivoPolicijaPodrum
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