Pune ruke posla za policiju! Na području županije predano pancirno zrno, a pronađena i ručna bomba

Dva opasna predmeta pronađena su jučer na području Karlovačke županije, a policija je ponovno upozorila građane na opasnost od odbačenog oružja i eksplozivnih sredstava.

Na području Slunja građanin je, čisteći podrum obiteljske kuće, pronašao pancirno zrno. Predmet je preuzeo policajac Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb.

Istoga dana, na području Ozlja, građanin je u rijeci Kupi pronašao ručnu bombu zaostalu iz Drugog svjetskog rata. Policajac ju je uništio na mjestu pronalaska, na siguran način i bez ugrožavanja građana ili imovine.

Iz policije podsjećaju građane da oružje, streljivo i druga ubojita sredstva ne odlažu niti ostavljaju u prirodi jer time mogu ugroziti živote i imovinu drugih ljudi.

Policija je i zahvalila svima koji su se dosad odazvali akciji "Manje oružja, manje tragedija" te iz svoje okoline uklonili oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva. Građane koji još posjeduju takva sredstva ponovno pozivaju da ih predaju bez straha od sankcija.