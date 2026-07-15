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Mladići 'ulovljeni' u Zračnoj luci Pula: Mislili su otputovati u Britaniju, završili u pritvoru

Mladići 'ulovljeni' u Zračnoj luci Pula: Mislili su otputovati u Britaniju, završili u pritvoru
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Foto: Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u jutarnjim satima privedeni u pritvorsku jedinicu PU istarske

15.7.2026.
13:40
Jaga Komazec
Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija
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Pulska policija uhitila je dvojicu mladića (21, 23) zbog sumnje da su se koristili krivotvorenim dokumentima.

Oni su 14. srpnja pristupili izlaznoj graničnoj kontroli u Zračnoj luci Pula i predočili dokumente namijenjene osobama bez državljanstva koje žive u Grčkoj. Namjeravali su otputovati u Veliku Britaniju, no nisu ispunjavali uvjete za ulazak u zemlju.

Zbog sumnje u svrhu njihova putovanja policija je provela dodatnu graničnu kontrolu. Tom su prilikom kod njih pronađene danske i finske putovnice s njihovim fotografijama.

Naknadnim provjerama utvrđeni su nedostaci koji upućuju na to da je riječ o krivotvorinama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u jutarnjim satima privedeni u pritvorsku jedinicu PU istarske.

Pulska PolicijaZračna Luka PulaVelika BritanijaLažni DokumentiKrivotvoreni Dokumenti
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