Mladići 'ulovljeni' u Zračnoj luci Pula: Mislili su otputovati u Britaniju, završili u pritvoru

Pulska policija uhitila je dvojicu mladića (21, 23) zbog sumnje da su se koristili krivotvorenim dokumentima.

Oni su 14. srpnja pristupili izlaznoj graničnoj kontroli u Zračnoj luci Pula i predočili dokumente namijenjene osobama bez državljanstva koje žive u Grčkoj. Namjeravali su otputovati u Veliku Britaniju, no nisu ispunjavali uvjete za ulazak u zemlju.

Zbog sumnje u svrhu njihova putovanja policija je provela dodatnu graničnu kontrolu. Tom su prilikom kod njih pronađene danske i finske putovnice s njihovim fotografijama.

Naknadnim provjerama utvrđeni su nedostaci koji upućuju na to da je riječ o krivotvorinama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u jutarnjim satima privedeni u pritvorsku jedinicu PU istarske.