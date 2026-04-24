Prosvjed ispred FPZG-a, potez profesora zgrozio studente: 'Doveo je fašista na predavanje!'

Oko 50 studenata stiglo je u petak u podne na prosvjed ispred Fakulteta političkih znanosti (FPZG) nakon što je profesor Boris Havel ranije na gostujuće predavanje potajno doveo Idda Netanyahua, brata izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Glavni transparent nosio je poruku "prekinimo akademsku suradnju s Izraelom", a studenti su imali i natpise na kojima je pisalo "genocid je genocid" te "Izraele, makni nam se s obzora".

"Smrt cionizmu, sloboda obrazovanju", "Havele gdje se kriješ, zločincima ruku miješ", uzvikivali su studenti.

"Dokad ćemo dopuštati da nas podučavaju ljudi koji ne skrivaju seksizam, ponižavaju naše kolegice, šire ksenofobiju. Je li to izvrsnost o kojoj se priča u brošurama fakulteta? FPZG nije platforma za ksenofobiju i propagandu. Ako profesor gazi etički kodeks, besramno ponižava ženski rod, ako uvodi fašiste na mala vrata i promovira nasilje, njemu ovdje više nije mjesto. Tražimo odgovornost, transparentnost te faks na kojem se nećemo sramiti onoga što nam piše na diplomama", jedna je od poruka s prosvjeda, kojeg je nadgledalo i nekoliko policajaca.

'Zgroženi smo'

Na Havelov potez ranije je u petak reagirao i Klub studenata FPZG-a koji je izrazio "zgražanje i apsolutno osudu gostujućeg predavanja Idda Netanyahua na Fakultetu političkih znanosti u sklopu kolegija 'Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism'".

Istaknuli su da je Iddo Netanyahu po zvanju liječnik i dramaturg te da nije stručnjak za vanjsku politiku, ne bavi se društvenim znanostima, niti radi u obrazovanju. "Brat je osobe za kojom je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu zbog ratnih zločina. Unatoč tome, profesor Havel ga je doveo na predavanje kao nenajavljenog gostujućeg predavača. Za našom je katedrom legitimirao genocidalnu retoriku cionističkog režima", napisao je Klub.

"Profesor Havel je nakon svojeg prethodnog skandaloznog seksističkog komentara prema novinarki Maji Sever odlučio podići ljestvicu na jednu novu i sasvim zapanjujuću razinu. Mi na to ne planiramo šutjeti!", dodao je Klub studenata.

Podsjetimo, riječ je o Havelovoj objavi na platoformi X u kojoj je, dok je krajem prošle godine komentirao skup Ujedinjeni protiv fašizma, napisao: "Je**š skup na kojem je Maja Sever najljepša."

Fakultet je potom protiv Havela pokrenuo stegovni postupak. "Prvi stegovni postupak protiv nekoga od nastavnika na Fakultetu političkih znanosti. Optužbu je podnijela meni nepoznata skupina iz nekog kluba studenata, uz potpis 'Free Palestine', a dekan pod medijskim pritiskom prihvatio. Što se zbiva na FPZG-u?", napisao je tada Havel.

Oglasio se Fakultet

FPZG se o predavanju oglasio priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:

"Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nije bila unaprijed upoznata s gostujućim predavanjem Idda Netanyahua, održanim u sklopu kolegija 'Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism', čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Boris Havel. Sukladno tome, navedeno gostovanje Uprava nije niti odobrila", navodi FPZG.

"Nastavnici Fakulteta imaju akademsku i profesionalnu slobodu, ali i odgovornost organizirati gostujuća predavanja bez potrebe za formalnim odobrenjem Uprave, pod uvjetom da gostujući predavači svojim znanjem i ekspertizom doprinose ostvarivanju ciljeva kolegija i predviđenih ishoda učenja, te ni na koji način ne ugrožavaju sigurnost studenata ili integritet Fakulteta. Nadalje, dobra je i uobičajena praksa pravodobno informirati Upravu, a posebno studente o organizaciji gostujućih predavanja, pri čemu su članovi Uprave često i pozvani sudjelovati. To se u ovom slučaju nije dogodilo. Izv. prof. dr. Boris Havel, kao organizator predavanja koje nije bilo najavljeno niti Upravi niti studentima, nije vodio računa o dobrobiti studenata i integritetu institucije na kojoj radi niti o širem društveno-političkom kontekstu. Zatečeni smo i neugodno iznenađeni postupkom našeg zaposlenika koji je Fakultet i studente koji su prisustvovali predavanju doveo u neugodnu situaciju", dodaje Fakultet.

"Fakultet političkih znanosti radi na utvrđivanju svih činjenica vezanih uz ovaj događaja koji je, razumljivo, uznemirio zaposlenike i studente. Uprava Fakulteta političkih znanosti ostaje predana očuvanju akademskih sloboda, ali prije svega osiguravanju sigurnog okruženja za sve svoje studente i djelatnike", zaključuje se u priopćenju.