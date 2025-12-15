FREEMAIL
STEGOVNO ODLUČILO /

Profesor koji je vrijeđao Maju Sever dobio opomenu pred otkaz: 'Što se događa na FPZG-u?'

Profesor koji je vrijeđao Maju Sever dobio opomenu pred otkaz: 'Što se događa na FPZG-u?'
Foto: Boris Scitar/pixsell

Ubrzo nakon, Uprava Fakulteta, Klub studenata i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro su osudili njegovu izjavu

15.12.2025.
14:56
danas.hr
Boris Scitar/pixsell
Izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti (FPZG) Boris Havel dobio je opomenu pred otkaz od Stegovnog povjerenstva zbog vrijeđanja novinarke i predsjednice Europske federacije novinara Maje Sever, objavila je u ponedjeljak Željka Markić.

Fakultet je postupak pokrenuo zbog Havelove objave na društvenoj mreži X u kojoj je, dok je komentirao skup Ujedinjeni protiv fašizma napisao: "Je**š skup na kojem je Maja Sever najljepša". 

Fakultet osudio izjave 

Ubrzo nakon, Uprava Fakulteta, Klub studenata i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro su osudili njegovu izjavu. "Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu oštro osuđuje svaku vrstu diskriminacije, uključujući seksizam i javno vrijeđanje i ponižavanje bilo koje osobe, u ovom slučaju novinarke Maje Sever", objavio je FPZG.

Napomenuli su potom da Fakultet snažno podupire  slobodu govora i javnih nastupa svojih zaposlenika, ali da su nastavnici i zaposlenici dužni voditi računa o dobrobiti i interesima Fakulteta i Sveučilišta, kao i o poštivanju temeljnih ljudskih i profesionalnih načela za koje obrazuju studente.

Havel: 'Počinje mi suđenje' 

Podsjetimo, Havel je pak u nedjelju na svojem X profilu objavio da mu u ponedjeljak "počinje suđenje". 

"Prvi stegovni postupak protiv nekoga od nastavnika na Fakultetu političkih znanosti. Optužbu je podnijela meni nepoznata skupina iz nekog kluba studenata, uz potpis 'Free Palestine', a dekan pod medijskim pritiskom prihvatio. Što se zbiva na FPZG-u?", napisao je Havel u objavi. 

POGLEDAJTE VIDEO: 'Odje*i talibanu u svoju vukoj*binu!' Mojmira u Direktu čitala uvrede libanonsko-hrvatskom novinaru

