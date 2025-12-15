Profesor koji je vrijeđao Maju Sever dobio opomenu pred otkaz: 'Što se događa na FPZG-u?'

Izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti (FPZG) Boris Havel dobio je opomenu pred otkaz od Stegovnog povjerenstva zbog vrijeđanja novinarke i predsjednice Europske federacije novinara Maje Sever, objavila je u ponedjeljak Željka Markić.

Fakultet je postupak pokrenuo zbog Havelove objave na društvenoj mreži X u kojoj je, dok je komentirao skup Ujedinjeni protiv fašizma napisao: "Je**š skup na kojem je Maja Sever najljepša".

Fakultet osudio izjave

Ubrzo nakon, Uprava Fakulteta, Klub studenata i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro su osudili njegovu izjavu. "Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu oštro osuđuje svaku vrstu diskriminacije, uključujući seksizam i javno vrijeđanje i ponižavanje bilo koje osobe, u ovom slučaju novinarke Maje Sever", objavio je FPZG.

Napomenuli su potom da Fakultet snažno podupire slobodu govora i javnih nastupa svojih zaposlenika, ali da su nastavnici i zaposlenici dužni voditi računa o dobrobiti i interesima Fakulteta i Sveučilišta, kao i o poštivanju temeljnih ljudskih i profesionalnih načela za koje obrazuju studente.

Havel: 'Počinje mi suđenje'

Podsjetimo, Havel je pak u nedjelju na svojem X profilu objavio da mu u ponedjeljak "počinje suđenje".

Sutra mi počinje suđenje, prvi stegovni postupak protiv nekoga od nastavnika na Fakultetu političkih znanosti. Optužbu je podnijela meni nepoznata skupina iz nekog kluba studenata, uz potpis “Free Palestine”, a dekan pod medijskim pritiskom prihvatio. Što se zbiva na FPZG-u? pic.twitter.com/2FJ7JeS5h7 — Boris Havel (@BorisHavel) December 14, 2025

"Prvi stegovni postupak protiv nekoga od nastavnika na Fakultetu političkih znanosti. Optužbu je podnijela meni nepoznata skupina iz nekog kluba studenata, uz potpis 'Free Palestine', a dekan pod medijskim pritiskom prihvatio. Što se zbiva na FPZG-u?", napisao je Havel u objavi.

