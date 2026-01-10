Kad i gdje gledati Njemačka - Hrvatska? Rukomet 2026. uživo na RTL-u i VOYO-u

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja nastup na europskoj sceni, a sljedeći izazov je dvoboj protiv Njemačke. U prvom susretu ovih dviju reprezentacija, koji je odigran 8. siječnja u Areni Zagreb, Hrvatska je poražena od Njemačke rezultatom 29:32 u pripremnoj utakmici pred Euro 2026. Susret je protekao u izmjeni vodstva, ali su Nijemci u završnici imali više preciznosti i realizacije, što im je donijelo pobjedu u važnom testu pred glavni turnir.

Gdje gledati prijenos Njemačka - Hrvatska?

Utakmicu Njemačka - Hrvatska gledatelji u Hrvatskoj mogu pratiti uživo na RTL televiziji na kanalu RTL2 od 17.45.

Osim klasičnog televizijskog prijenosa, utakmica će biti dostupna i online na platformi VOYO. VOYO omogućuje stream uživo na:

mobilnim telefonima,

tabletima,

računalima,

smart TV-ima

Emisija Vrijeme je za rukomet na programu je u nedjelju na glavnom kanalu RTL-a od 17.45, dok je utakmica Hrvatska – Njemačka na rasporedu nešto kasnije. Prijenos susreta možete pratiti i na platformi VOYO, a tekstualni prijenos spektakla dostupan je na portalu Net.hr.

