SRETNO NAŠI /

Kad i gdje gledati Njemačka - Hrvatska? Rukomet 2026. uživo na RTL-u i VOYO-u

Kad i gdje gledati Njemačka - Hrvatska? Rukomet 2026. uživo na RTL-u i VOYO-u
Foto: Profimedia

Utakmicu Njemačka - Hrvatska gledatelji u Hrvatskoj mogu pratiti uživo na RTL televiziji na kanalu RTL2 od 17.45. i na platformi VOYO.

10.1.2026.
20:49
Nikolina Maškarić
Profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja nastup na europskoj sceni, a sljedeći izazov je dvoboj protiv Njemačke. U prvom susretu ovih dviju reprezentacija, koji je odigran 8. siječnja u Areni Zagreb, Hrvatska je poražena od Njemačke rezultatom 29:32 u pripremnoj utakmici pred Euro 2026. Susret je protekao u izmjeni vodstva, ali su Nijemci u završnici imali više preciznosti i realizacije, što im je donijelo pobjedu u važnom testu pred glavni turnir.

Gdje gledati prijenos Njemačka - Hrvatska? 

Utakmicu Njemačka - Hrvatska gledatelji u Hrvatskoj mogu pratiti uživo na RTL televiziji na kanalu RTL2 od 17.45. 

Osim klasičnog televizijskog prijenosa, utakmica će biti dostupna i online na platformi VOYO. VOYO omogućuje stream uživo na:

  • mobilnim telefonima,
  • tabletima,
  • računalima,
  • smart TV-ima

Emisija Vrijeme je za rukomet na programu je u nedjelju na glavnom kanalu RTL-a od 17.45, dok je utakmica Hrvatska – Njemačka na rasporedu nešto kasnije. Prijenos susreta možete pratiti i na platformi VOYO, a tekstualni prijenos spektakla dostupan je na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši će morati busom do Hannovera: Evo što kaže kapetan Martinović

Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Dagur Sigurdsson
