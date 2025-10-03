Prometni stručnjak analizirao stravičnu nesreću kod Senja: 'Nužne su ove dvije mjere...'

Prometni stručnjak Željko Marušić analizirao je stravičnu prometnu nesreću koja se dogodila na državnoj cesti DC8 u Bunici kod Senja. U svojoj analizi ističe kako je uzrok tragedije neprilagođena i prevelika brzina vozača.

„Vozač je bez straha od kažnjavanja vozio opasno neprilagođenom i nedopuštenom brzinom“, piše Marušić. Dodaje kako vozač nije brzinu prilagodio uvjetima na cesti, pri čemu „razmjerno niske temperature i posolica na kolniku otežavaju prianjanje guma, a vjetar dodatno destabilizira vozilo“, a izvjesno je da je prekoračio i dopuštenu brzinu na toj dionici.

Podsjetimo, ličko-senjska policija izvijestila je da se tragedija dogodila u četvrtak oko 16.20 sati, nakon što je vozač automobila zagrebačkih registracija iz smjera Rijeke u smjeru Senja ušao u blagi lijevi zavoj i iz zasad nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom.

Skrenuo je udesno, udario u dva zaštitna stupa, nastavio voziti izvan kolnika i potom sletio u provaliju dubine 70 metara, a nakon toga u more.

Nesreća nije posljedica 'opasne dionice'

U javnosti se pojavila teza da je nesreću uzrokovala opasna dionica bez zaštitne ograde. "U komentarima nakon nesreće spominje se i da je riječ o opasnoj dionici, bez odgovarajuće zaštitne ograde, koja je doprinijela tragičnom ishodu. To je samo djelomično točno. Ne postoje opasne dionice i riječ je o dionici kakvih ima stotine samo na državnoj cesti DC8 (Jadranskoj magistrali). Postoje samo opasni vozači u prometnom sustavu koji ne kontrolira njihovu vožnju", ističe Marušić

Prometni stručnjak navodi kako je uz poštivanje prometnih propisa svaka dionica, pa i državna cesta DC8 u mjestu Bunica kod Senja, potpuno je sigurna. "Ako se ne poštuju prometni propisi i najkvalitetnija prometnica, koja zadovoljava sve kriterije EuroRAP-a, može postati nesigurna i pogibeljna", dodaje.

Marušić navodi dva primjera koja potvrđuju njegovu tezu:

DC8 Split – Omiš: nekoć jedna od najopasnijih dionica u Hrvatskoj postala je među najsigurnijima nakon postavljanja osam radarskih kamera na 22 kilometra.

Turanjska obilaznica: unatoč vrhunskoj gradnji, ubrzo je dobila nadimak „cesta smrti“. "Vozači znaju da mogu nepropisno pretjecati i kršiti brzinsko ograničenje bez straha od kazni. Sve sigurnosne probleme riješile bi dvije nadzorne radarske kamere (na 25 posto dionice od oba kraja) i tri upozorenja 'kontrola brzine' (na početku, kraju i sredini dionice)“, ističe prometni stručnjak.

Hrvatska pri dnu Europe

Prema podacima, u 2025. godini na hrvatskim cestama do sada je poginulo 215 osoba, što je 14 posto više nego u istom razdoblju lani. Hrvatska je pritom među najgorima u Europskoj uniji – iza nje su samo Rumunjska, Bugarska i Grčka.

Posebno je zabrinjavajuće što je već premašen cilj Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, kojim je broj poginulih do 2020. trebao biti smanjen na 213 godišnje. Unatoč modernijoj infrastrukturi i sigurnijim vozilima, stanje se pogoršava.

"Za poboljšanje stanja sigurnosti na hrvatskim cestama, zbog razmjerno dobre i kvalitetne cestovne infrastrukture i, ipak, sve sigurnijih vozila na našim cestama treba se fokusirati na jednu, prioritetnu mjeru:

Poboljšati nadzor poštivanja prometnih propisa na cestama, kojim će se povećati izvjesnost kažnjavanja za prometne prekršaje.

Da je vozač rent-a-car vozila znao da može biti kažnjen za neprilagođenu i prebrzu vožnju, zasigurno se ne bi automobilom sjurio u bugi i neugodni zavoj na DC8 kod Senja. Sasvim izvjesno znao je da na hrvatskim cestama praktički nema kontrola, osim na označenim mjestima i četiri života bi bila spašena.

Radarska kamera lokaciji gdje se često događaju prometne nesreće ima višestruko povoljniji utjecaj od rekonstrukcije prometnice i poboljšanja sigurnosnih elemenata (zaštitna ograda, zone izlijetanja...), jer, uz nedostatak kontrola, na poboljšanim prometnicama koje omogućuju bržu vožnju mnogi vozači počnu voziti još brže i bezobzirnije (čine više prometnih prekršaja).

Zbog ove nesreće nužne su dvije mjere, a prvu treba provesti odmah:

1. Na DC8 u Bunici kod Senja, 100 metara prije mjesta izlijetanja, treba postaviti radarsku kameru, a znak obavijesti 'kontrola prometa' na kilometar udaljenosti u oba smjera.

2. Višestruko povećati broj radarskih kamera na cestama i intenzivirati nadzor prometa, uvođenjem dodatnih mjera nadzora, koje omogućuje suvremena tehnologija (dronovi, informacijski sustavi...) te dodatnih policijskih patrola", stoji u analizi Željka Marušića.