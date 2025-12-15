Plenković o Bačićevim zakonima: 'Još nisam shvatio što je tu protuustavno'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da oporba stvara osjećaj izvanredne atmosfere vezano uz paket tzv. Bačićevih zakona, te ustvrdio da ti zakoni idu u korist građanima i u njima nema ništa protuustavnog.

Referirajući se na najavu oporbe da će o paketu zakona koji se tiču prostornog uređenja i gradnje tražiti ocjenu ustavnosti, premijer je nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a rekao novinarima da je čuo tu tezu oko ocjene ustavnosti, ali još, dodao je, nije shvatio što je to protuustavno.

"Okej, neka idu pred Ustavni sud. Još uvijek nisam shvatio što je to protuustavno", kazao je.

"Fokusiraju se na problematično"

Malo je smiješno, kazao je, od ovih iz SDP-a kad idu okolo, vrše presice o zakonu "A", a tema o kojoj govore je u zakonu "B". To je isto dobro. To znači da su jako "dobro" pripremljeni.

Politika koju oni vode je da stvari fokusiraju kao da je nešto stalno problematično. Ali zakon ide u korist građana, poručio je premijer.

Što se tiče mogućeg referenduma koji je oporba također najavila, Plenković je rekao da referenduma ne može biti o zakonu koji je donesen.

Osvrnuo na kritike da se jedinicama lokalne samouprave oduzimaju ovlasti

"Evo recimo vi ste iz Zagreba, 18 je godina prošlo otkako se nije donio GUP do ovog zadnjeg. Vi ne možete na tom mjestu gdje su vam dali pravo da gradite da krenete s tim procesom jer nije donijet urbanistički plan uređenja. Ovo što ovaj zakon čini je de facto jedan mehanizam da potakne, da malo bocne jedinice lokalne samouprave da donesu propis koji su sami po zakonu trebali donijeti u nekom razumnom roku. Ovdje je dan rok od tri godine, a ako ne ide, ljudi sami mogu pokrenuti inicijativu. To je alat kako bismo u konačnici omogućili zaštitu i privatnih vlasnika", pojašnjava Plenković.

Upitan kako izgleda kada netko ima 51 posto zemljišta i može izvlastiti onih drugih 49 posto, premijer je odgovorio da neće nitko nikoga izvlastiti nego samo pokrenuti procese da jedinice lokalne samouprave donesu propise koje moraju donijeti. "Nitko nikome neće uzeti njihovo zemljište, vlasništvo je jedno od ustavom zajamčenih prava", kazao je.

Rekao je i kako je cijeli smisao da se poboljša aktualno zakonodavstvo, prije svega u pogledu priuštivog stanovanja.

Plenković o inflaciji

Na pitanje kako ocjenjuje jesensko zasjedanje Sabora i je li retorika ipak prešla neku granicu prihvatljivosti, Plenković je rekao da je stalno takva. Podsjetio je kako je oporba prije dvije godine "razbijala cijeli sat po parlamentu" pa nitko nije mogao čuti što se govorilo o izvješću Vlade.

"To se sad zaboravilo kao što će se i ovaj sada kaos zaboraviti. Nitko pojma neće imati što je bilo na dnevnom redu u prosincu ili listopadu 2025. Tako da me to nešto puno ne zamara, ali postoji taj bubble koji stalno ponavljate. Jedna od ovih prvakinja oporbe rekla je da Bačić samo što nije učinio - da nije ljudima izvadio bubrege. Dakle, to je ta retorika na koju se vi referirate, ali mi se bavimo onim što je konkretno. Pa bio je onaj mladi dečko iz SDP-a koji je stavio onaj godišnji dodatak za umirovljenike koji će se isplatiti u ovoj proračunskoj godini od 210 milijuna eura. On kaže da godina dana vrijedi 6 eura, koliko vrijedi toalet papir. Cijeli SDP u 4 godine kada su bili na vlasti ukupno je povećao mirovine 12 eura, a mi sada više od 300", poručio je.

Novinari su premijera pitali i oko inflacije koja je u studenom ubrzala u odnosu na listopad i trebaju li neke dodatne mjere, a odgovorio je da je Vlada učinila sve, od ograničavanja cijena energenata, ograničenja cijena čak stotinu proizvoda u potrošačkoj košarici, 11 paketa pomoći umirovljenicima, veće naknade za struju i plin ugroženim kupcima.

"Ne može baš sve ograničiti"

"Nema kome nismo pomogli. Jedan dio ljudi na tržištu gleda sve i diže cijene. Ja ne mogu derogirati slobodno tržište. Mi jednostavno ne možemo ograničiti baš sve. Kako da ja ograničim cijene svih proizvoda. To je nemoguće", ustvrdio je.

Dodao je i kako inflacija ne pogađa onog koji ima puno, nego onog tko ima najmanje i to su vladine mjere bile cijelo vrijeme, zaključio je premijer.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković opomenuo Mladež HDZ-a, ali kad je ovo rekao svi su morali krenuti pljeskati