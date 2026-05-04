Pet godina bez poreza: Hoće li to vratiti Hrvate kući? Vlada priprema nova pravila igre

Demografske mjere posljednjih su godina predstavljene kao jedan od ključnih državnih prioriteta. Cilj je zaustaviti negativne trendove – pad broja stanovnika, iseljavanje i starenje društva te dugoročno preokrenuti smjer u kojem se Hrvatska kreće.

U Vladi pritom ističu kako prvi put pokušavaju izgraditi cjelovit sustav demografske politike, uz veća izdvajanja nego ranije i mjere koje istodobno ciljaju više područja, a to su poticanje nataliteta, upravljanje migracijama i ravnomjerniji regionalni razvoj.

Istodobno otvoreno priznaju da je demografija jedan od najvećih izazova države te da bi Hrvatska do 2050. mogla značajno izgubiti stanovništvo.

Demografske mjere za povratnike

Jedan od važnijih elemenata te politike su mjere za povratak iseljenika. Među njima se posebno izdvaja porezno rasterećenje, pa svi oni koji su izvan Hrvatske proveli najmanje dvije godine, po povratku imaju pravo na petogodišnje oslobođenje od poreza na dohodak.

Prema podacima MUP-a, ovom mjerom obuhvaćeno je više od 13.000 povratnika Hrvata, koji će u ovoj godini dobiti povrat poreza u punom iznosu.

No, postavlja se pitanje koliko ovakve mjere doista mogu utjecati na demografske trendove kao i je li ovo pravedna politika Vlade da u bolji porezni tretman stavi povratnike nego građani koji ovdje žive i rade.

Najavljene nove mjere

Demograf i posebni savjetnik Vlade Stjepan Šterc za Net.hr pojašnjava kako je riječ o prvoj mjeri, koju je bilo moguće donijeti bez promjena zakona. Otkriva da Vlada planira četiri nova poticajna modela, a svaki će imati pet do sedam mjera.

U praksi bi to značilo da bi ubuduće mjerama mogli biti obuhvaćeni ne samo povratnici već i mladi i mlade obitelji ili bilo koja skupina stanovništva, koja odluči živjeti u demografski ispražnjenim područjima, prigradskim ili ruralnim, koji bi imali cijeli niz povlastica, uključujući i one porezne.

Šterc nužnim ističe promjene u poreznom sustavu. "Ne može biti isti porezni sustav u svim područjima, za sve djelatnosti, pa i na koncu za sve obitelji. Tu naprosto mora postojati razlika", napominje.

Konsenzus politike i struke

U pripremi je novi Zakon, za koji je formirano i Znanstveno vijeće. Šterc pojašnjava kako je bio cilj da cjelokupna znanost stane iza ovih demografskih mjera, ali i da se pošalje poruka političarima da se ova odluka donosi na temelju struke.

Šterc ocjenjuje kako su dosadašnje demografske mjere djelomično utjecale na broj povratka hrvatskih državljana.

Prema projekcijama za 2025., vrlo je vjerojatno da će se prvi put dogoditi da se više hrvatskih državljana vrati nego što ih iz Hrvatske ode.

