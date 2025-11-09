Policija će paziti na djecu u Rijeci: 'Grupu s kapuljačama' prijavili socijalnoj

Policija iz Rijeke i službeno se oglasila na svojim stranicama oko događaja kod Centra Zamet.

Naime, kako smo prvi izvijestili, jučer je grupa mladića došla do Zameta gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu na kojem sudjeluju predstavnici 13 zemalja.

Predsjednik Hrvatskog karate saveza, Davor Cipek rekao je da je zamalo došlo do incidenta i napada na karatiste Srbije, ali je brzom reakcijom organizatora koji su pozvali policiju incident spriječen.

Policija: 'Nema privedenih'

Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba, rekli su iz policije.

"Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike navedenog međunarodnog natjecanja u karateu. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Provedenim kriminalističkim istraživanjem u odnosu zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela", kažu, ali i dodaju:

"Policija je o zatečenim maloljetnim osobama izvijestila i nadležnu službu socijalne skrbi. Za vrijeme trajanja prvenstva policija će poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji", poručili su iz PU primorsko-goranske.

Rinčić: 'Rijeka neće tolerirati nasilje i govor mržnje'

O svemu se oglasila i gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić.

“Rijeka je grad tolerancije i zajedništva. Sinoćnja intervencija policije kod Dvorane Zamet pokazuje ozbiljnost situacije i zahvaljujem službama na brzoj reakciji kojom su spriječeni mogući incidenti”, započela je riječka gradonačelnica.

Dodaje, međutim, da sama potreba za intervencijom zabrinjava i upozorava na opasnost od širenja netolerancije.

“To ne smijemo dopustiti. Rijeka neće tolerirati nasilje, govor mržnje niti pokušaje narušavanja mira i zajedništva. Očekujem od svih političkih aktera i medija da ne koriste ovakve događaje za podizanje tenzija jer time stvaraju prostor za sukobe. Svaki oblik nasilja i netrpeljivosti bit će jasno osuđen. Rijeka ostaje otvoren, siguran i uključiv grad, s nultom tolerancijom na mržnju. Naša snaga su poštovanje različitosti i zajedništvo, a mir i sigurnost svih građana i gostiju apsolutni prioritet, zaključila je.

