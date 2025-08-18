Pogledajte prizore nakon sudara dvije brodice u Rovinju: Gliser nastavio juriti i zabio se u rivu

Dva broda sudarila su se u nedjelju oko 19.30 sati u rovinjskom akvatoriju. Na brodovima je bilo ukupno 11 ljudi, među kojima i djece, no nitko nije teže ozlijeđen, piše IstraIN.

Nakon sudara, svi ljudi s jedne brodice pali su u more, a ona je nastavila juriti i zabila se u obalni zid rovinjske luke Valdibora.

Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe, policija, tim hitne medicinske pomoći, vatrogasci te djelatnici Lučke uprave Rovinj.

Brojni građani i gosti koji su se zatekli na mjestu događaja bili su šokirani prizorom nesreće.

Bilo je i djece

Prema prvim informacijama, ljudi koji su pali u more, među kojima i djeca, ubrzo su se popeli na drugu brodicu koja je sudjelovala u sudaru, a svi se oni, poznaju, odnosno međusobno su u rodu.

Hitne službe su promptno stigle na teren te su djelatnici hitne medicinske pomoći zbrinuli ozlijeđene, od kojih nitko nije teže ozlijeđen, ali su svi bili u stanju šoka te imaju lakše ozljede od udarca tijekom sudara i pada u more.

Jedna je osoba prevezena na daljnju obradu u Opću bolnicu Pula, ali i ona je srećom bez težih ozljeda.

Nasukani gliser u večernjim satima uspješno je izvađen iz mora, a akciju su proveli djelatnici Lučke uprave uz pomoć rovinjskih vatrogasaca i vučne službe.

Točan uzrok nesreće bit će poznat po dovršetku policijskog očevida, a istraga bi trebala dati jasne odgovore o okolnostima koje su dovele do sudara dviju brodica.