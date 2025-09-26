Plenković odgovorio na Komšićeve optužbe: 'Moram priznati - žalosno'

Premijer Andrej Plenković u petak u 13.30 sati sudjeluje na svečanosti obilježavanja Dana carinske službe u Centru za naprednu obuku Carinske uprave.

Uz premijera će biti potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.

Plenković se obratio javnosti. "Čestitke na Danu Hrvatske carine, veliki je to sustav, više od 2.600 ljudi, doprinesu za punjenje 10 posto hrvatskog proračuna. S policijom imaju važnu ulogu da budu čuvari naših granica", istaknuo je uvodno Plenković.

Osvrnuo se na izjave mađarskog ministra vanjskih poslova i Željka Komšića koji su s govornice UN-a prozvali Hrvatsku."Nisam imao vremena sve pročitati. Što se tiče Komšića, koliko razumijem, nije eksplicitno spomenuo Hrvatsku.

"Pretpostavljam da je dobro informiran da smo među zemljama koje daju posebne kontribucije za rad Europskog suda za ljudska prava. Hrvatska je podržala aktivnosti suda u dijalogu s predsjednicom Suda. Nema to nikakve veze s tim besprizornim aluzijama da bi naša donacija utjecala na suce. To je sve što mogu reći. Moram priznati, od susjedne zemlje, žalosno", rekao je Plenković.

"Nekoliko točaka. Prvo, Hrvatska je sa svojim kapacitetima regionalno energetsko čvorište. Naša je zadaća, nakon brutalne ruske agresije, da pridonesemo energetskoj sigurnosti EU-a, naše i drugih država članica. Konkretno je bila riječ o rečenici ministra koja se odnosi na JANAF. Kapaciteti su takvi, da nakon testiranja, možemo reći da je JANAF u stanju transportirati 15 milijuna nafte u Mađarsku i Slovačku", kazao je o izjava mađarskog ministra.